«جوجل» تواجه تحقيقاً بريطانياً بشأن المنافسة

لندن (وكالات)

أطلقت المملكة المتحدة تحقيقاً جديداً بشأن تطبيق جوجل بلاي بناء على شبهات تتعلق بسلوك مضاد للمنافسة، فيما أنهت هيئة المنافسة والأسواق المعنية بمكافحة الاحتكار دراسة واسعة لهيمنة شركتي ألفابت وآبل على أنظمة الهواتف الجوالة. بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، بدأت هيئة المنافسة والأسواق تحقيقاً في خرق لقانون المنافسة من جانب جوجل بشأن توزيعها لتطبيقات الهواتف الذكية في المملكة المتحدة، وحددت العديد من التدخلات الأخرى المحتملة للتصدي لهيمنة عمالقة وادي السليكون (سيليكون فالي) في موجة من الإعلانات التي صدرت أمس.

وقالت الهيئة إنها تخطط أيضاً لفتح تحقيق آخر في القوة السوقية لأبل وجوجل في متصفحات الهواتف الذكية وقيود آبل على الألعاب السحابية. ولم يرد ممثلو جوجل على الفور على طلبات بالتعقيب.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق أندريا كوسيلي، في بيان إن إعلانات أمس تضاف إلى ثماني قضايا مفتوحة حالياً ضد شركات تكنولوجيا عملاقة.