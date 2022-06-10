تركيا: إجراءات لدعم الاقتصاد والأولوية لمكافحة التضخم

إسطنبول (رويترز)

قالت وزارة الخزانة التركية أمس: إن مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي، بعد أن أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة لليرة.

وأعلنت الوزارة أنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالليرة.

وقالت في بيان: «مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات. في إطار هذا يتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك».

وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة. وارتفعت إلى 16.8 مقابل الدولار قبل الإعلان، ثم تراجعت إلى 17.3 بعده. وبحلول الساعة 08.00 بتوقيت جرينتش جرى تداول الليرة عند 17.21 بعد بيان وزارة الخزانة. وفقدت الليرة 23 بالمئة منذ بداية العام، إضافة إلى تراجعها 44 بالمئة في العام الماضي، بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي.

تشمل الخطوات الأخرى خفضت هيئة الرقابة على البنوك الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة (5814 دولاراً) إلى 12 من 24 شهراً، كما تعتزم تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة.