الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مع «إنتر إنجينيرنغ»
«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مع «إنتر إنجينيرنغ»
11 يونيو 2022 01:10

أبوظبي (وام)

أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع مجموعة «إنتر إنجينيرنغ» الأوزبكستانية لتأسيس مشاريع مشتركة في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن في جمهورية أوزبكستان. وتنص الاتفاقية على قيام الجانبان بتأسيس مشاريع مشتركة لإدارة الخدمات اللوجستية تشمل الخدمات اللوجستية الجوية والبحرية والبرية وبواسطة شبكات السكك الحديدية، ومرافق التخزين وعقود الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي. كما تقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب الاتفاقية بدعم مجموعة «إنتر إنجينيرنغ» في مناقصات الأعمال التي تدخلها في دولة الإمارات مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة. 
ويعد هذا التعاون، الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات العالمية التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي لدعم أعمال مشاريع الموانئ والخدمات اللوجستية والرقمية حول العالم، كما تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع مؤسسة رائدة في جمهورية أوزبكستان. وتأسست مجموعة «إنتر إنجينيرنغ» في عام 2012 وتعد واحدة من أسرع الشركات نمواً في مجال سوق الإنشاءات الصناعية في منطقة آسيا الوسطى. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي إن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الرئيسي الذي تضطلع به مجموعة موانئ أبوظبي تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، عبر توظيف الخبرات والموارد التي طورناها في أبوظبي لدعم النمو وبرنامج التوسعات العالمية. 
وقال: «العمل مع شريك جديد يفتح أمامنا فرصاً كبيرة لتعزيز قدرات شبكات الخدمات اللوجستية في تلك المنطقة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمتين علاقات التعاون».

موانئ أبوظبي
أبوظبي
شركة موانئ أبوظبي
الإمارات
أوزباكستان
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©