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«كهرباء دبي» تعتمد 50.5 ألف طلب لخدمة شهادات عدم الممانعة
«كهرباء دبي» تعتمد 50.5 ألف طلب لخدمة شهادات عدم الممانعة
11 يونيو 2022 01:10

دبي (الاتحاد) 

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي 50.567 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة ضمن برنامج «صقور»، الذي يعد البرنامج الحكومي الأول من نوعه لتقييم الاستشاريين والمقاولين في دبي وتحديد مدى امتثالهم لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلبات الخدمات الخاصة بشهادات عدم الممانعة والعمليات الميدانية الخاصة بمشاريعهم. ويسهل برنامج «صقور» على الاستشاريين والمقاولين الحصول على موافقات الهيئة من المرة الأولى لتقديم الطلبات وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها وتوفير الوقت والجهد.

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