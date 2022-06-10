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«اقتصادية أبوظبي» و«شاندونغ» الصينية تعززان التعاون في الصناعة والتكنولوجيا
«اقتصادية أبوظبي» و«شاندونغ» الصينية تعززان التعاون في الصناعة والتكنولوجيا
11 يونيو 2022 01:10

أبوظبي (وام) 

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومقاطعة شاندونغ بجمهورية الصين الشعبية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في القطاع الصناعي، وتعزيز فرص الاستثمارات، بما يحقق المصلحة المشتركة، ويعزز مكانة أبوظبي. وقع مذكرة التفاهم عبر تقنية التواصل المرئي، عن الدائرة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعن الجانب الصيني وانج اكسياو، نائب المدير العام في دائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في مقاطعة شاندونغ. 
وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء آلية لتبادل المعلومات من أجل تعزيز التعاون الصناعي، فضلاً عن تنظيم زيارات الوفود وعقد الاجتماعات المشتركة.  وتهدف مذكرة التفاهم لتنظيم برامج للتدريب على ريادة الأعمال والاستشارات الإدارية وفقاً لاحتياجات كل طرف، وتطوير التعاون وتبادل الخبرات وبرامج التدريب بين الشركات العاملة في شاندونغ وأبوظبي. وقال راشد عبد الكريم البلوشي: «تعتبر الصين من أكبر الشركاء في التجارة غير النفطية، خاصة في مجال التبادل الصناعي، فضلاً عن جهودنا لدفع النمو الصناعي، ومواكبة القطاع للتطورات التكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، التي تعد من الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد أبوظبي». وخلال العام الماضي، شهدت تراخيص رواد الصناعة في أبوظبي نمواً كبيراً حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنةً مع عام 2020، فيما ارتفع عدد المصانع الجديدة خلال الفترة نفسها بنسبة 15%، الأمر الذي يعكس إقبال المستثمرين وجاذبية القطاع وفعالية الأنظمة والسياسات والمحفزات التي أطلقتها «اقتصادية أبوظبي» في هذا السياق.

اقتصادية أبوظبي
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شاندونغ
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