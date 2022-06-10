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الاقتصادي
«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم المزاد الرابع لشهادات الطاقة النظيفة
الشهادات توفر آلية لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الكهرباء المتجددة (الاتحاد)
11 يونيو 2022 01:10

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، في بيان أمس، أنَّ الثلاثاء المقبل 14 يونيو الجاري، هو الموعد النهائي للمشاركة في المزاد الرابع لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي بعد النجاح الكبير الذي حققته المزادات الثلاثة السابقة.
تُسهم شهادات الطاقة النظيفة في تمكين الشركات العاملة في أبوظبي من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، من خلال ضمان عدم وجود انبعاثات كربوينة في عملياتها، وتوفير آلية لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الكهرباء المتجددة أو النظيفة، وتقليل البصمة الكربونية، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام هذه الشركات للتنافس عالمياً بامتلاكها شهادات معترف بها دولياً تثبت إسهاماتها في الحفاظ على البيئة.

  • عثمان آل علي
    عثمان آل علي

قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «لقد أثبتت هذه التجربة المبتكرة لشهادات الطاقة النظيفة نجاحاً غير مسبوق في جذب اهتمام عدد كبير من الكيانات العاملة في أبوظبي، والتي تتطلع إلى الإسهام في دعم مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050. إنَّ النجاح الكبير الذي شهدته المزادات الثلاثة السابقة شجّع العديد من الشركات من مختلف الأحجام على اتخاذ خطوات استباقية نحو استهلاك الطاقة النظيفة، والمضي قدماً في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، والتصدي لظاهرة التغير المناخي. إنني أدعو جميع الجهات إلى الإسهام في الحدّ من البصمة الكربونية، والتسجيل في المزاد الرابع القادم، واتخاذ خطوة عملية لإزالة الكربون من أعمالها».
وتُعدّ مياه وكهرباء الإمارات واحدة من الكيانات الرئيسية المعنية بتنفيذ مخطط إصدار هذه الشهادات في أبوظبي، حيث تقوم بدور المُسجِّل الوحيد ومشغِّل المزاد لتأسيس سوق أولية لهذه الأداة الجديدة.
وشهادات الطاقة النظيفة، رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة بأبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة عند تلقي الطلب من المسجل الوحيد، وتُعدُّ حالياً الآلية الوحيدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.

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عثمان آل علي
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