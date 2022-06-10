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«سوق أبوظبي» يتصدر عربياً في ارتفاع قيمة التداولات
«سوق أبوظبي» يتصدر عربياً في ارتفاع قيمة التداولات
11 يونيو 2022 01:11

دبي (الاتحاد)

تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، البورصات العربية من حيث نسبة الارتفاع في قيمة التداول خلال شهر مايو 2022، حسب «النشرة الشهرية لأسواق المال العربية» الصادرة عن صندوق النقد العربي، التي أكدت تسجيل السوق أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول خلال شهر مايو 2022 بنحو 292.64%.
وكشفت أن البورصات العربية واصلت مساعيها خلال الشهر الماضي نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة من خلال عمليات الطروحات الجديدة التي دعمت الأسواق، والتي كان من أهمها الطرح الأولي الذي شهدته سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال إتمام عملية طرح شركة «بروج» بما يعد أكبر طرح أولي بتاريخ السوق، حيث حقق عائدات إجمالية بحوالي 2 مليار دولار، الأمر الذي عزز من نشاط السوق.

أبوظبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الإمارات
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