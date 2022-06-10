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232 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية منذ بداية 2022
سوق أبوظبي للأوراق المالية
11 يونيو 2022 01:10

أبوظبي (وام) 

قفزت سيولة الأسهم الإماراتية إلى 232.3 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بزيادة 56% مقارنة بنحو 149.1 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتعادل السيولة المحققة في أسواق المال المحلية منذ بداية العام الجاري نحو 53% من إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسواق خلال العام الماضي 2021. ووصلت سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 187.3 مليار درهم منذ بداية 2022، بزيادة بنسبة 51.4% مقارنة بنحو 123.7 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما استقطب سوق دبي المالي نحو 44.9 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بنمو بنسبة 77.4%، مقارنة بنحو 25.35 مليار درهم، خلال الفترة المقارنة من 2021. وعلي صعيد أحجام التداولات، فشهدت الأسواق تداول أكثر من 48.8 مليار سهم منذ بداية العام الجاري، بارتفاع نسبته 28.3% مقارنة بنحو 38.1 مليار سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتوزعت التداولات بواقع 30.7 مليار سهم في سوق أبوظبي و18.08 مليار سهم في سوق دبي. وبالنسبة للصفقات فزادت بنحو ملحوظ بعد تنفيذ نحو 1.7 مليون صفقة منذ بداية العام الحالي بنمو بنسبة 152.2% مقارنة بنحو 680.3 ألف صفقة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت الطروحات الجديدة داعماً رئيساً لنشاط الأسواق العام الجاري.

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