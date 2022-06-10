40 مليار درهم تجارة الألماس في الإمارات

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي قيمة الألماس الخام والمصقول المتداولة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 11 مليار دولار (40.4 مليار درهم) بزيادة 36% مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2021، حسب بيانات مركز دبي للسلع المتعددة.

وجاء النمو الكبير مدفوعاً بزيادة بلغت 80% في قيمة الألماس المصقول المتداولة، والتي بلغت 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) خلال الربع الأول من العام. وبينما تتطلع دولة الإمارات لأن تصبح أكبر مركز لتجارة للألماس الخام والمصقول في العالم، يعزز نمو قطاع الماس المصقول قدرة دبي، على أن تصبح مركز التوزيع الرئيس لقطاع الألماس المصقول في العالم.

واستناداً إلى الأداء القياسي الذي حققته الإمارات خلال العام 2021، والذي وضعها على رأس قائمة مراكز تجارة الألماس الخام في العالم، واصل قطاع الألماس الخام نموّه القوي خلال الربع الأول من العام الحالي، وارتفع بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم).

وشكلت تدفقات الألماس الخام القادمة من إفريقيا وأوروبا أكثر من 96% من تجارة الألماس الخام في الدولة خلال الربع الأول.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للألماس: «بعد الإعلان عن تصدّر الإمارات قائمة مراكز الألماس الخام في العالم خلال مؤتمر دبي للألماس الذي استضافه المركز في وقت سابق من هذا العام، أبدينا تفاؤلنا بأن قطاع الألماس المصقول في الدولة يواصل نموه أيضاً. وتُعد الزيادة بواقع 80% في قيمة الماس المصقول المتداولة في الدولة خلال الربع الأول دلالة على أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا. تزدهر صناعة الماس في دبي على مختلف المجالات بفضل المرافق والخدمات عالمية المستوى، والبيئة الداعمة التي نقدمها للشركات في مركز دبي للسلع المتعددة».