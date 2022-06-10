8.7 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.7 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1834 مبايعة بقيمة 4.66 مليار درهم منها 262 مبايعة للأراضي بقيمة 1.26 مليار درهم، و1572 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.4 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 429 مليون درهم،. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 183 مبايعة بقيمة 523 مليون درهم، تلتها البرشاء جنوب الرابعة بـ 136 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بـ 116 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.48 مليار درهم منها 47 رهناً للأراضي بقيمة 307.02 مليون درهم و414 رهناً للفلل والشقق بقيمة 3.17 مليار درهم، أهمها بجميرا الثانية بقيمة ملياري درهم وأخرى في الخليج التجاري بقيمة 569 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 74 هبة بقيمة 584.73 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 147 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 133 مليون درهم.