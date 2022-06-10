الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«أدنوك للتوزيع» تبرم 3 اتفاقيات مع «أدنوك»
«أدنوك للتوزيع» تبرم 3 اتفاقيات مع «أدنوك»
11 يونيو 2022 01:10

دبي (الاتحاد) 

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، 3 اتفاقيات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أولها اتفاقية توريد زيوت أساس مع شركة (أدنوك)، يتم بموجبها بيع زيوت الأساس من قبل أدنوك وشراؤها من قبل أدنوك للتوزيع، والتي تسري صلاحياتها حتى 31 ديسمبر 2026. وتحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية توريد زيوت الأساس السابقة والتي كانت ستنتهي بنهاية عام 2022. وسيوفر هذا العقد التجاري الخاص بتوريد المنتجات رؤية واضحة فيما يتعلق بعمليات أدنوك للتوزيع على مدى الخمس سنوات القادمة، كما سيضمن توفير كميات أكبر مقارنة بالاتفاقية السابقة.
وحسب بيان على سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن أدنوك للتوزيع أبرمت اتفاقية توريد الوايت سبيريت مع شركة (أدنوك)، يتم بموجبها بيع الوايت سبيريت من قبل أدنوك وشراؤه من قبل أدنوك للتوزيع، والتي تسري صلاحياتها حتى 31 ديسمبر 2026 حيث ستتيح الاتفاقية البالغة مدتها خمس سنوات لأدنوك للتوزيع إمكانية زيادة حصتها السوقية على المدى البعيد، وهو ما يتوافق مع استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو الذكي في قطاع الأعمال التجارية، والتي تتضمن التنويع الأفقي.
وأشار البيان إلى توقيع اتفاقية ثالثة لتوريد الكربون الأسود مع شركة (أدنوك)، يتم بموجبها بيع الكربون الأسود من قبل أدنوك وشراؤه من قبل أدنوك للتوزيع، والتي تسري صلاحياتها حتى 31 ديسمبر 2022، حيث ستتيح الاتفاقية لأدنوك للتوزيع القدرة على اختبار سوق الكربون الأسود، وهو ما يتوافق مع استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو الذكي في قطاع الأعمال التجارية، والتي تتضمن التنويع الأفقي.
في سياق متصل، قام عملاء أدنوك للتوزيع، باستبدال أكثر من مليار نقطة مكافآت خلال شهر واحد.
ومنذ تدشينه، واصل برنامج مكافآت أدنوك تقديم العروض التي تناسب ذوق العملاء ومتطلباتهم، حيث توسع من خلال الشراكة مع 83 جهة شريكة بنهاية الربع الأول لعام 2022، مثل برنامجي «ضيف الاتحاد» و«بسمات اتصالات». ويستطيع أعضاء برنامج مكافآت كسب نقاط مقابل كل درهم ينفقونه، ومن ثم استبدالها مقابل مشترياتهم في محطات خدمة أدنوك ومتاجر واحة أدنوك. وشهد البرنامج إقبالاً من قبل العملاء حيث سجل نحو 1.3 مليون عضو خلال الربع الأول.
وخلال الثلاث سنوات الماضية، تمكنت أدنوك للتوزيع بتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي من تصنيف أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بناء على نمط تسوقهم مُستخدمةً في ذلك أدوات تحليل متطورة، مثل نظام إدارة علاقات العملاء المميز، مما حقق نجاحاً باهراً آخر تمثل في ازدياد عدد أعضاء البرنامج.

أدنوك للتوزيع
شركة أدنوك للتوزيع
أبوظبي
أدنوك
الإمارات
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©