«أدنوك للتوزيع» تبرم 3 اتفاقيات مع «أدنوك»

دبي (الاتحاد)

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، 3 اتفاقيات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أولها اتفاقية توريد زيوت أساس مع شركة (أدنوك)، يتم بموجبها بيع زيوت الأساس من قبل أدنوك وشراؤها من قبل أدنوك للتوزيع، والتي تسري صلاحياتها حتى 31 ديسمبر 2026. وتحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية توريد زيوت الأساس السابقة والتي كانت ستنتهي بنهاية عام 2022. وسيوفر هذا العقد التجاري الخاص بتوريد المنتجات رؤية واضحة فيما يتعلق بعمليات أدنوك للتوزيع على مدى الخمس سنوات القادمة، كما سيضمن توفير كميات أكبر مقارنة بالاتفاقية السابقة.

وحسب بيان على سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن أدنوك للتوزيع أبرمت اتفاقية توريد الوايت سبيريت مع شركة (أدنوك)، يتم بموجبها بيع الوايت سبيريت من قبل أدنوك وشراؤه من قبل أدنوك للتوزيع، والتي تسري صلاحياتها حتى 31 ديسمبر 2026 حيث ستتيح الاتفاقية البالغة مدتها خمس سنوات لأدنوك للتوزيع إمكانية زيادة حصتها السوقية على المدى البعيد، وهو ما يتوافق مع استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو الذكي في قطاع الأعمال التجارية، والتي تتضمن التنويع الأفقي.

وأشار البيان إلى توقيع اتفاقية ثالثة لتوريد الكربون الأسود مع شركة (أدنوك)، يتم بموجبها بيع الكربون الأسود من قبل أدنوك وشراؤه من قبل أدنوك للتوزيع، والتي تسري صلاحياتها حتى 31 ديسمبر 2022، حيث ستتيح الاتفاقية لأدنوك للتوزيع القدرة على اختبار سوق الكربون الأسود، وهو ما يتوافق مع استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو الذكي في قطاع الأعمال التجارية، والتي تتضمن التنويع الأفقي.

في سياق متصل، قام عملاء أدنوك للتوزيع، باستبدال أكثر من مليار نقطة مكافآت خلال شهر واحد.

ومنذ تدشينه، واصل برنامج مكافآت أدنوك تقديم العروض التي تناسب ذوق العملاء ومتطلباتهم، حيث توسع من خلال الشراكة مع 83 جهة شريكة بنهاية الربع الأول لعام 2022، مثل برنامجي «ضيف الاتحاد» و«بسمات اتصالات». ويستطيع أعضاء برنامج مكافآت كسب نقاط مقابل كل درهم ينفقونه، ومن ثم استبدالها مقابل مشترياتهم في محطات خدمة أدنوك ومتاجر واحة أدنوك. وشهد البرنامج إقبالاً من قبل العملاء حيث سجل نحو 1.3 مليون عضو خلال الربع الأول.

وخلال الثلاث سنوات الماضية، تمكنت أدنوك للتوزيع بتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي من تصنيف أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بناء على نمط تسوقهم مُستخدمةً في ذلك أدوات تحليل متطورة، مثل نظام إدارة علاقات العملاء المميز، مما حقق نجاحاً باهراً آخر تمثل في ازدياد عدد أعضاء البرنامج.