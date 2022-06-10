أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي

تمكنت أدنوك للتوزيع خلال الثلاث سنوات الماضية من توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في تصنيف أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بناء على نمط تسوقهم مُستخدمةً في ذلك أدوات تحليل متطورة مثل نظام إدارة علاقات العملاء المميز مما حقق نجاحاً باهراً آخر تمثل في ازدياد عدد أعضاء البرنامج. واستبدل عملاء أدنوك للتوزيع أكثر من مليار نقطة مكافآت خلال شهر أبريل ما يمثل معلماً بارزاً ضمن نجاحات برنامج ولاء العملاء الذي يُعد أول برنامج من نوعه يُدشن في الإمارات وذلك في نوفمبر 2019 ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على التزام الشركة اتجاه عملائها ويُسلط الضوء على تواصل نموها. ومنذ تدشينه واصل برنامج مكافآت أدنوك تقديم العروض التي تناسب ذوق العملاء ومتطلباتهم حيث توسع من خلال الشراكة مع 83 جهة شريكة بنهاية الربع الأول لعام 2022، مثل برنامجي "ضيف الاتحاد" و"بسمات اتصالات". ويستطيع أعضاء برنامج مكافآت كسب نقاط مقابل كل درهم ينفقونه ومن ثم استبدالها مقابل مشترياتهم في محطات خدمة أدنوك ومتاجر واحة أدنوك، بما في ذلك مشتريات التزود بالوقود. وقد شهد البرنامج إقبالاً كبيراً من قبل العملاء حيث سجل أكثر من 1.3 مليون عضو خلال الربع الأول من عام 2022. وتضمنت أحدث عروض البرنامج إطلاق حملة "تسوق واربح" الصيفية والتي تستمر حتى 31 يوليو 2022 والتي تُتيح للعملاء إمكانية المشاركة في السحوبات الشهرية مقابل استخدامهم نقاط مكافآت عند التسوق في أي محطة خدمة أدنوك في الإمارات، وربح جوائز قيمة تشمل هواتف آيفون والجوائز النقدية وسبائك الذهب 100جرام والتزود بالوقود مجاناً لعام وغسيل السيارة مجاناً لعام وتبديل الزيت مجاناً لعام، بالإضافة إلى فرصة ربح ثلاث سيارات شيفروليه جديدة. وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع إن نقاط مكافآت أدنوك تحظى بشعبية أكبر من أي وقت مضى، ويحصل العملاء شهريا على عروض قيّمة تناسب احتياجاتهم بما في ذلك خيار استبدال نقاط المكافآت بمشتريات الوقود. وأضاف أن عروض حملة "تسوق واربح" تتيح للعملاء فرصة الربح العديد من الجوائز القيمة من خلال عروضنا التي تم ترقيتها لتركز على راحة العملاء حيث أصبحت تصمم الآن وفقاً لتفضيلات العملاء وبناء على تحليل البيانات التي جمعت من خلال برنامج مكافآت أدنوك.

المصدر: وام