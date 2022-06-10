الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
10 يونيو 2022 13:22

 تمكنت أدنوك للتوزيع خلال الثلاث سنوات الماضية من توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في تصنيف أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بناء على نمط تسوقهم مُستخدمةً في ذلك أدوات تحليل متطورة مثل نظام إدارة علاقات العملاء المميز مما حقق نجاحاً باهراً آخر تمثل في ازدياد عدد أعضاء البرنامج.

واستبدل عملاء أدنوك للتوزيع أكثر من مليار نقطة مكافآت خلال شهر أبريل ما يمثل معلماً بارزاً ضمن نجاحات برنامج ولاء العملاء الذي يُعد أول برنامج من نوعه يُدشن في الإمارات وذلك في نوفمبر 2019 ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على التزام الشركة اتجاه عملائها ويُسلط الضوء على تواصل نموها.

ومنذ تدشينه واصل برنامج مكافآت أدنوك تقديم العروض التي تناسب ذوق العملاء ومتطلباتهم حيث توسع من خلال الشراكة مع 83 جهة شريكة بنهاية الربع الأول لعام 2022، مثل برنامجي "ضيف الاتحاد" و"بسمات اتصالات".

ويستطيع أعضاء برنامج مكافآت كسب نقاط مقابل كل درهم ينفقونه ومن ثم استبدالها مقابل مشترياتهم في محطات خدمة أدنوك ومتاجر واحة أدنوك، بما في ذلك مشتريات التزود بالوقود.

وقد شهد البرنامج إقبالاً كبيراً من قبل العملاء حيث سجل أكثر من 1.3 مليون عضو خلال الربع الأول من عام 2022.

وتضمنت أحدث عروض البرنامج إطلاق حملة "تسوق واربح" الصيفية والتي تستمر حتى 31 يوليو 2022 والتي تُتيح للعملاء إمكانية المشاركة في السحوبات الشهرية مقابل استخدامهم نقاط مكافآت عند التسوق في أي محطة خدمة أدنوك في الإمارات، وربح جوائز قيمة تشمل هواتف آيفون والجوائز النقدية وسبائك الذهب 100جرام والتزود بالوقود مجاناً لعام وغسيل السيارة مجاناً لعام وتبديل الزيت مجاناً لعام، بالإضافة إلى فرصة ربح ثلاث سيارات شيفروليه جديدة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع إن نقاط مكافآت أدنوك تحظى بشعبية أكبر من أي وقت مضى، ويحصل العملاء شهريا على عروض قيّمة تناسب احتياجاتهم بما في ذلك خيار استبدال نقاط المكافآت بمشتريات الوقود.

وأضاف أن عروض حملة "تسوق واربح" تتيح للعملاء فرصة الربح العديد من الجوائز القيمة من خلال عروضنا التي تم ترقيتها لتركز على راحة العملاء حيث أصبحت تصمم الآن وفقاً لتفضيلات العملاء وبناء على تحليل البيانات التي جمعت من خلال برنامج مكافآت أدنوك.

المصدر: وام
مكافآت أدنوك
أدنوك للتوزيع
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©