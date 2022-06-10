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افتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين
افتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين
10 يونيو 2022 10:44

أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، بافتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين، ليربط مدينتي بلاجوفيشتشينسك الروسية وهيهي الصينية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية التي أوردت التقرير أنه شارك في حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الصينيين والروس، عن بعد.

وارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة من يناير وحتى أبريل 2022، بنسبة 9ر25 ليبلغ 51 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 3ر11في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 24ر20مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 8ر37 في المئة لتبلع 85ر30مليار دولار. 

والعام الماضي، زاد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 8ر35% ليصل إلى مستوى قياسي، استقر عند 887ر146 مليار دولار. 

المصدر: وكالات
روسيا
الصين
التبادل التجاري
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