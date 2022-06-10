النفط يتراجع بفعل إغلاق جديد في شنغهاي

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، إذ فاقت المخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 77 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 122.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش بعد تراجعها 0.4 بالمئة في اليوم السابق. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو تموز 72 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 120.79 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.5 بالمئة أمس الخميس. ومع ذلك، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بينما يتجه الخام الأميركي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي. وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية "أثارت قيود مكافحة الوباء الجديدة في شنغهاي مخاوف حيال الطلب في الصين". وأضاف "لكن الخسائر كبحتها توقعات بأن نقص المعروض العالمي سيستمر مع طلب أمريكي قوي على الوقود وزيادة بطيئة في إنتاج الخام من جانب أوبك+". وعادت مدينتا شنغهاي وبكين إلى حالة التأهب في مواجهة كوفيد-19 أمس الخميس بعد أن فرضت أجزاء من شنغهاي، أكبر مركز اقتصادي في الصين، قيود إغلاق جديدة وأعلنت المدينة عن جولة من الاختبارات الجماعية لملايين السكان.

المصدر: وكالات