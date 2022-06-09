«أبوظبي للتنمية» يشارك في مؤتمر السندات والقروض

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في مؤتمر السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط لعام 2022 كراعٍ إستراتيجي والذي اختتم أعماله في دبي مؤخرا، ويعد المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، ويبحث في أدوات التمويل والاستثمار، ويجمع عدد كبير من المصدرين، والمقترضين، والمستثمرين، والخبراء الماليين من مختلف دول العالم.واستقطب الحدث أكثر من 1000 مشارك.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تأتي رعاية الصندوق لهذا الحدث والمشاركة به نظراً لأهميته الكبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ شكّل المؤتمر منصة مهمة للتواصل مع كبار المسؤولين وصناع القرار من المصدرين والمستثمرين والمختصين في أسواق رأس المال، كما أتاح المجال التعرف على العديد من التجارب العالمية التي تبنتها المؤسسات المالية، والتباحث مع المعنيين حول الفرص الاستثمارية الواعدة، والسبل الداعمة لتعزيز الصادرات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».