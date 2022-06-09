سهيل المزروعي: الإمارات مزود موثوق لإمدادات الطاقة العالمية

عمان (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل مسيرتها الرائدة نحو استشراف مستقبل قطاع الطاقة بالتعاون مع شركائها من حول العالم، مضيفاً أن الإمارات تعتبر مزوداً موثوقاً لإمدادات الطاقة العالمية.

جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في أعمال مؤتمر «حوار الطاقة المستقبلية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا»، الذي انطلق في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما شارك معالي سهيل المزروعي إلى جانب معالي وزير الطاقة والتجارة لجمهورية التشيك، ومعالي وزير البترول والموارد المعدنية بجمهورية مصر العربية في جلسة وزارية حوارية بعنوان «آفاق المنافع المتبادلة والعلاقات المثمرة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وتم خلالها مناقشة أهم التحديات التي يواجهها العالم ومستقبل الطاقة، مثل التغيّر المناخي والتقنيات الرقمية.

وقال معاليه: إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل مسيرتها الرائدة نحو استشراف مستقبل قطاع الطاقة بالتعاون مع شركائها من حول العالم، وذلك مع بدء التحول العالمي في قطاع الطاقة الذي يشهد تحديات كبيرة في الوقت الراهن؛ نظراً للأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأشار - خلال مشاركته في الجلسة الوزارية - إلى استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً. وقال معاليه: إن مؤتمر «حوار الطاقة المستقبلية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا» يأتي بعد الإعلان مؤخراً عن شراكة صناعية تكاملية مع المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية، والذي يؤكد نهج الإمارات الراسخ بتعزيز الشراكات الدولية من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.