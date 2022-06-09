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7.23 مليار دولار قيمة الصكوك المصدرة
خالد بالعمى خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (من المصدر)
10 يونيو 2022 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة اجتماعه الثامن والعشرين، أمس في أبوظبي، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أصحاب المعالي ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء.
كما أصدرت خلال الأشهر الستة الماضية أدوات للصكوك قصيرة الأجل إلى السوق بقيمة إجمالية بلغت 7.23 مليار دولار، بمتوسط شهري أكثر من مليار دولار، موزعة على 19 سلسلة من الصكوك، وذلك عبر فترات متفاوتة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر.
وعقب اجتماع المجلس، عقدت الجمعية العمومية للهيئة، اجتماعها الثاني عشر، حيث اعتمدت من خلاله مقترحات التدقيق التي قدمها مجلس الإدارة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة: «تسعى الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة لترسيخ مكانتها كمركز دعم رائد لقطاع التمويل الإسلامي الدولي، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالخدمات المالية الإسلامية. ونفخر بأن نكون جزءاً أساسياً من البنية التحتية لدعم الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة».

الصكوك
أبوظبي
الإمارات
خالد محمد بالعمى
مصرف الإمارات المركزي
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