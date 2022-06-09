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الاقتصادي
134.7 مليار درهم فائض الميزان التجاري للإمارات مع دول «التعاون»
أرشيفية
10 يونيو 2022 01:51

أبوظبي (وام)

سجل الميزان التجاري لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021 فائضاً بلغ 134.7 مليار درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. 
وأظهرت البيانات نمو التجارة البينية بين الإمارات ودول «التعاون» خلال عام 2021 بنسبة 26% إلى 247.5 مليار درهم، مقابل 196.5 مليار درهم بنهاية 2020. 
وارتفعت واردات الدولة من دول «التعاون» خلال العام الماضي إلى 56.3 مليار درهم، مقابل 43.8 مليار درهم في 2020، كما ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية إلى دول التعاون في 2021 إلى 71.9 مليار درهم، مقابل 48.8 مليار درهم في 2020.
وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنهاية 2021 إلى 119.1 مليار درهم، مقابل 103.8 مليار درهم عام 2020. وجاءت الزيوت المعدنية في صدارة أهم 5 سلع تم استيرادها من دول التعاون العام الماضي وبقيمة بلغت 16.6 مليار درهم، وتلتها سلعة بوليمرات الإيثلين بقيمة 3.7 مليار درهم، وخامات الحديد ومركزاتها بقيمة 3.4% مليار درهم والذهب خام أو نصف مشغول أو مسحوق بقيمة 2.7 مليار درهم، ومنتجات من حديد أو صلب بقيمة 1.3 مليار درهم.

الميزان التجاري
فائض الميزان التجاري للدولة
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
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