«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مع مجموعة أوزبكية

أبوظبي (الاتحاد)

أخطرت مجموعة موانئ أبوظبي، إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتوقيع اتفاقية مبدئية مع مجموعة «إنتر إنجينيرنغ» الأوزبكية لتأسيس مشاريع مشتركة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن في جمهورية أوزباكستان.

وأكدت أن الاتفاقية تنص على قيام الجانبين بتأسيس مشاريع مشتركة لإدارة الخدمات اللوجستية الجوية والبحرية والبرية وبواسطة شبكات السكك الحديدية، ومرافق التخزين وعقود الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، مشيرة إلى أنها ستقوم بموجب الاتفاقية بدعم مجموعة «إنتر إنجينيرنغ» في مناقصات الأعمال التي تدخلها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.