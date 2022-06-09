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الاقتصادي
«محمد رسول خوري وأولاده» تفتتح أكبر متجر لـ«تيودور» في العالم بأبوظبي
خلال الافتتاح (من المصدر)
10 يونيو 2022 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل يوسف الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد رسول خوري وأولاده، ماسيمو بادجي سفير سويسرا في دولة الإمارات العربية، ضيف الشرف لحفل افتتاح أول متجر لعلامة الساعات السويسرية في أبوظبي، والأكبر في العالم، بحضور رولاند إندرلي مدير مبيعات شركة ساعات تيودور وممثلي إدارة الشركة، وممثلي شركة الدار العقارية (ياس مول) وعدد من الإعلاميين والضيوف. يعرض متجر تيودور الأكبر على مستوى العالم بمساحة 125 مترا مربعا في ياس مول مجموعة استثنائية من الساعات الرجالية والنسائية، من ضمنها مجموعة متميزة من الساعات الكلاسيكية والرياضية، وساعات الغوص والساعات المستوحاة من التراث العريق للعلامة، بالإضافة إلى أحدث إصدارات علامة تيودور ساعة بلاك باي برو.

الإمارات
أبوظبي
الساعات السويسرية
سويسرا
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