«أبوظبي العالمي» ينشر ورقة استشارية حول تعديلات قواعد الإعسار



أبوظبي (الاتحاد) طرحت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، اليوم، ورقة استشارية للحصول على آراء أصحاب المصلحة حول مقترح تعديلات قواعد الإعسار لديها. وتهدف الورقة إلى تحسين إطار عمل قواعد الإعسار في سوق أبوظبي العالمي، وضمان مواكبتها لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وإتاحة الفرصة أمام المزيد من المعسرين لممارسة أنشطتهم في سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من إجراءات التنظيم والحماية والرقابة المطبّقة حالياً في السوق والخاصة بقواعد الإعسار. ويأتي طرح الورقة الاستشارية لأهميته لجميع ممارسي قواعد الإعسار في سوق أبوظبي العالمي وكذلك الأفراد والشركات والمستشارين القانونيين والمدققين الداخليين. ويوجه سوق أبوظبي العالمي دعوته لمجتمع المتعاملين، للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول مقترح تعديلات قواعد الإعسار بالمراسلة على عنوان البريد الإلكتروني consultation@adgm.com وذلك حتى نهاية يوم 21 يونيو الجاري.