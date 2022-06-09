«تيكوم» تطرح 12.5% من أسهمها للاكتتاب العام

حسام عبدالنبي (دبي) كشفت «مجموعة تيكوم» التابعة لدبي القابضة، اليوم عن تفاصيل الطرح العام الأولي العالمي لأسهمها والذي يتضمن طرح 625 مليون سهم عاديٍّ للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال المجموعة، متضمناً اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة، والطرح المعفى، واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات.

وتبدأ فترة اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المعفى في 16 يونيو 2022 وتنتهي بتاريخ 24 يونيو 2022، ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات في 16 يونيو 2022 وتنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022، وليتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 يوليو المقبل بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

وأعلنت «تيكوم» عزمها اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهري أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، مؤكدة أنها تتوقع توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة (حتى أكتوبر 2025)، ومنبهه في الوقت ذاته إلى أن قدرة الشركة على توزع الأرباح النقدية تعتمد على عدد من العوامل، بما فيها توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية، وظروف السوق.

وأشارت مجموعة «تيكوم» خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن لجنتي الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول أكدتا توافُق الطرح العالمي مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافته إلى أن «المساهم البائع» والمشار إليه باسم «دبي القابضة لإدارة الأصول» أو «دي أتش أي أم»، يحتفظ بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة «هيئة الأوراق المالية والسلع» في دولة الإمارات، إذ تعتبر «دي أتش أي أم» مساهم الأغلبية في مجموعة تيكوم، بينما تعد دبي القابضة الشركة الأم.

وتمتلك مجموعة تيكوم وتدير عشرة مجمعات أعمال متخصصة تركز على 6 قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، وهي مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للتعهيد (قطاع التكنولوجيا) ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج في قطاع (الإعلام) إلى جانب مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومدينة دبي للمعرفة (قطاع التعليم)، ومدينة دبي للتصميم، ومدينة دبي الصناعية ومجمع دبي للعلوم. وحسب نتائج أعمال مجموعة «تيكوم» عن الربع الأول من عام 2022 فقد حققت المجموعة إيرادات بلغت 485 مليون درهم، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 349 مليون درهم، في حين بلغت قيمة صافي الأصول الملموسة 13.621 مليار درهم.



حصة أقلية

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»: «نتطلع من خلال إدراج مجموعة تيكوم في سوق دبي المالي إلى توسيع نطاق مساهمتنا في دعم السوق المالي في الإمارة، وتعزيز جهودنا الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية المستهدفة وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للشركات والمواهب، معتبراً أن الطرح العام الأولي يشكل فرصة فريدة للمستثمرين الراغبين بتملك أسهم في شركة رائدة لديها كل المقومات والقدرات اللازمة لمواصلة مسيرة نجاحها وازدهارها في قطاعات حيوية فيها فرص واعدة».

ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن انخفاض نسبة الطرح إلى 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال المجموعة وتخصيص نسبة 9% منها للأفراد ما قد يشكل أقلية، أجاب المالك، بأن المجموعة ملتزمة تماماً بالحفاظ على حقوق المساهمين وبكافة القواعد التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن ثم لا مجال لعدم حماية حقوق أية أقلية من المساهمين، منوهاً بأن جميع الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام مؤخراً لاقت رواجاً وإقبالا وتمت تغطية الطرح مرات عدة، ما يتوقع معه دخول سيولة قوية للاكتتاب في الحصة المطروحة من «تيكوم».

وعن تأثر أداء المجموعة بتداعيات جائحة «كوفيد -19» وتفضيل العمل من المنزل، أكد المالك، أن مزيج الأصول والاستثمارات المتنوعة في قطاعات مختلفة، يحد من المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتركيز على قطاع واحد. وقال: إن المجموعة حققت أداءً مالياً قوياً ومرونة تشغيلية في مختلف الظروف الاقتصادية مثل الانكماش الاقتصادي العالمي والإقليمي أو عدم استقرار الظروف الجيوسياسية، وحتى في ظل جائحة كوفيد-19 مؤخراً حيث وصلت إيرادات مجموعة تيكوم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 1.77 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترة نفسها 1.17 مليار درهم، مع استقرار هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نسبة 66.3% تقريباً.

وأضاف أن معدل الإشغال لمحفظة الشركة الحالية من مشاريع التطوير المبنية لأغراض الإيجار (باستثناء إيجارات الأراضي) بلغ حوالي نسبة 78% كما في 31 ديسمبر 2021، مّا يدل على وجود فرص جيدة لتحقيق مزيد من النمو خاصة في ظل استمرار نسبة كبيرة من العملاء في التعامل مع المجموعة على مدار العشر سنوات الماضية، متوقعاً زيادة الطلب على المكاتب في دبي خاصة بعد عودة الكثير من الشركات للعمل من المكاتب ومنها شركات التكنولوجيا العالمية.

توزيعات الأرباح

وعن قدرة المجموعة على الالتزام بتوزيعات الأرباح المعلنة، أوضح المالك أن القطاع العقاري في دبي يشهد تحركات إيجابية في الأصول التي تخدمها «تيكوم»، حيث زادت إيجارات المكاتب بنسبة تصل إلى 5% وارتفعت أسعار بيع العقارات التجارية بنسبة 20% خلال السنة الماضية، مؤكداً أن سياسة توزيعات الأرباح ستكون قائمة بشكل أساس على التدفقات النقدية للمجموعة والتي يتوافر لديها النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية والذي يكفل الالتزام بتلك التوزيعات، حيث بلغت قيمة النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 1 مليار درهم في السنة المالية 2021، مدعومةً بتوليد تدفقات نقدية ثابتة من العقارات الاستثمارية، فيما حققت المجموعة تدفقات نقدية مستقرة ومرنة على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث وصلت قيمة التدفقات النقدية الحرة المتكررة لعام 2021 إلى 798 مليون درهم.

وفيما يخص انتقال بعض الشركات العاملة في مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لـ «تيكوم» إلى دول خليجية مجاورة، خاصة الشركات العاملة في مجال الإعلام، أفاد المالك، بأن قاعدة عملاء المجموعة تضم أكثر من 7800 عميل وانتقال بعض الشركات إلى دول أخرى كان محدوداً للغاية، حيث تركز تلك الدول على استقطاب شركات ضمن قطاعات ليست من ضمن تركيز «تيكوم» مثل الشركات العاملة في قطاع الطاقة وغير ذلك، لافتاً إلى أن انتقال بعض المجموعات الإعلامية إلى السعودية سيتم تعويضه بسهولة من شركات الإعلام الجديد والتي توسعت بنسب ملحوظة على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن الشركات الجديدة التي ستفضل التوسع في دبي.

مرحلة واعدة

وتعقيباً على إطلاق عملية الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم، أعرب أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة لدى دبي القابضة عن إيمانه بجهوزية مجموعة تيكوم لبدء مرحلة جديدة وواعدة كشركة عامة مدرجة في السوق المالي، مؤكداً أن «دبي القابضة» ستظل من خلال احتفاظها بحصة الأغلبية في الشركة، ملتزمة تماماً بالعمل مع المساهمين الجدد لدعم تطلعات الشركة للتوسع والنمو وترسيخ دورها المحوري كمحرّك أساسي لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دبي والمنطقة عموماً.

ومن جانبه، قال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «تمكنّا من الوصول إلى مكانة ريادية ومتميزة من خلال التزامنا بمواكبة التحوّل الرقمي وضمان رحلة سهلة وانسيابية لعملائنا، عبر تقديم أحدث الحلول المبتكرة لأكثر من 7800 عميل وما يزيد على 100 ألف موظف ومتخصص من المواهب وروّاد الأعمال»، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من 2021 وانتهاءً بالربع الأول من عام 2022، حقّقت الشركة عدة إنجازات مهمة، كان أبرزها افتتاح مقرات إقليمية لشركات عالمية كبرى، ومبانٍ مخصصة لجامعات ومؤسسات أكاديمية بارزة، ومراكز للبحث والتطوير.