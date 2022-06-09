«بلووم» تتعاقد مع «روتانا» لإدارة شقق فندقية بالسعديات



أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة بلووم القابضة، عن تعيين شركة روتانا لإدارة الفنادق، لتكون المشغل الرئيس لمشروع الشقق الفندقية «بلووم أرجان من روتانا» الواقع في بارك فيو في جزيرة السعديات بأبوظبي. ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الشقق تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفتي نوم، كما تتميز هذه الشقق الفندقية بموقعها الاستراتيجي في قلب المنطقة الثقافية بالقرب من جامعة نيويورك أبوظبي.ويضيف مشروع «بلووم أرجان من روتانا» 217 شقة فندقية إلى محفظة الضيافة الحالية لشركة بلووم والتي تتكون من 630 غرفة فندقية وشقة فندقية عبر فندقي ماريوت داون تاون وأبوظبي إيديشن. ويتميز المشروع، والمقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2023، بتوفير باقة متنوعة من وسائل الراحة والمرافق، بما في ذلك مسبح إنفينيتي، فضلاً عن منافذ البيع بالتجزئة ومرافق المأكولات والمشروبات ومركز للياقة البدنية حديث، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة. ويقع «بلووم أرجان من روتانا» بالقرب من أبرز الوجهات السياحية الرئيسية والفنادق وملاعب الجولف والشواطئ، بالإضافة إلى متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وجوجنهايم أبوظبي المقرر افتتاحه عام 2025، والعديد من الوجهات الترفيهية المميزة في جزيرة ياس مثل حلبة مرسى ياس وعالم فيراري أبوظبي. وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: نسعى جاهدين للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير تجربة معيشية استثنائية للمقيمين والزوار على حدٍ سواء، وبالتالي تلتزم بلووم باختيار الشركاء المثاليين للانضمام إلى رحلتنا ومشاركة أهدافنا الرامية إلى تقديم ما يحتاجه السوق من خدمات. ومن جهته، قال جاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: نتطلع قدماً للشراكة مع بلووم القابضة وإدارة الشقق الفندقية في مشروع بارك فيو، حيث شجعنا التزام الشركة بتقديم مشاريع عالية الجودة تلبي متطلبات السوق.