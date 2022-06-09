«الاتحاد للطيران» تفوز بجائزة «أبكس» لاختيارات المسافرين

كرّمت رابطة تجارب المسافرين الجويين «أبكس»، الاتحاد للطيران، في إطار جوائز تجارب المسافرين الجويين خلال الحفل الذي أقامته الرابطة في إيرلندا، وحصلت الناقلة الوطنية على جائزة أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة في منطقة الشرق الأوسط. ويوفّر نظام الترفيه على متن الطائرة E-BOX للضيوف المسافرين أكثر من 200 فيلم، وما يزيد على 350 برنامجاً تلفزيونياً، و15 محطة إذاعية و800 ألبوم موسيقي بمختلف الأنواع واللغات، يضاف إلى ذلك تشكيلة واسعة من الألعاب، وسبع قنوات تلفزيونية للبث المباشر، لاستعراض الأخبار العالمية والرياضية. وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لتجارب الضيوف، والعلامة والتسويق: «نحرص في الاتحاد للطيران على مواصلة الاستثمار في تجارب الضيوف، ونحن في غاية الفخر بفوز برنامجنا الترفيهي على متن الطائرة بهذه الجائزة المرموقة، والتي تستند إلى الملاحظات الصادقة للمسافرين..لقد قمنا بانتقاء محتويات نظام «E-BOX» بدقة ليغطي التنوع السكاني الواسع على امتداد شبكة الوجهات العالمية التي تخدمها الاتحاد، حيث يحمل أسطول طائراتنا الحديثة خواص مميزة تكمّل ما يوفره هذا النظام الترفيهي الرائد، مثل خدمة الاتصال اللاسلكية والسماعات التي تعمل بتقنية البلوتوث، وخاصية الشحن اللاسلكية للأجهزة المحمولة».