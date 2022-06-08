%50 زيادة الطلب على خدمات شركات المقاولات

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفع مستوى الطلب على خدمات قطاع المقاولات في الإمارات بنسبة 50% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب مديرين ورؤساء تنفيذيين لشركات عاملة بالقطاع.

وأرجع هؤلاء زيادة الطلب على خدمات المقاولات إلى إطلاق المشاريع الجديدة للمطورين العقاريين وتسارع وتيرة إنجاز مشاريع برنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

ووفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط سجلت عقود المقاولات في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى نسبة نمو فصلي خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 43.3 مليار درهم (11.8 مليار دولار) ، مقابل 23.85 مليار درهم (6.5 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

واستحوذت الإمارات على نصف عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول وتوزعت هذه العقود على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.

نشأت السهاونة

هوامش الأرباح

وقال نشأت السهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمد للمقاولات ودبي للهندسة المدنية لـ «الاتحاد»: إن مستوى الطلب على خدمات قطاع المقاولات في الدولة ارتفع بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين يسهمون بجزء كبير من الطلب، متوقعاً استقرار مستويات الطلب، وتحسن هوامش الأرباح على العقود المبرمة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

مشاريع الإسكان

ومن جانبه، قال الدكتور المهندس عبد السلام حسني ناعسة، المدير التنفيذي لشركة «بلا حدود» للمقاولات: إن مستويات الطلب على خدمات شركات المقاولات تشهد تحسناً تدريجياً منذ نهاية العام الماضي، حيث تبلغ نسبة ارتفاع مستويات الطلب على أعمال «الكهروميكانيك» 50%. وأشار إلى أن غالبية الطلب جاءت من المطورين العقاريين الذين استأنفوا إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي جاء معظمها على هيئة أبنية متعددة الطوابق.

ونوه بأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ساهما في تغذية الطلب على خدمات شركات المقاولات وذلك على صعيد الفلل السكينة.

وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة لهم وتحقيق سعادتهم.

عبد السلام ناعسة

وتوقع عبد السلام ناعسة استمرار زيادة الطلب على خدمات المقاولات خلال الفترة المقبلة مع تركيز العقود الجديدة على مشاريع المطورين الذين يركزون حالياً على تسريع عملية التسليم. وقال: إن العائد على الاستثمار العقاري سيكون المحدد الرئيس لأداء القطاع خلال الفترة المقبلة فكلما ارتفع العائد الإيجاري زاد الإقبال على إنشاء المشاريع الجديدة وتمويلها من قبل البنوك.

وأضاف أن معظم العقود التي تم إبرامها خلال الفترات السابقة وجار تنفيذها في الوقت الراهن جاءت بهوامش أرباح محدودة نتيجة المنافسة بين الشركات وارتفاع أسعار مواد البناء.

المطورون العقاريون

قال المهندس طارق متولي، الرئيس التنفيذي بمجموعة البناية للمقاولات: إن الطلب على قطاع المقاولات زاد بنسبة 50% خلال الخمسة أشهر الماضية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ونوه متولي بأن الزيادة في الطلب تركزت على مشاريع أبنية المطورين العقاريين، والتي تشهد تحسناً مستمراً في الوقت الراهن.