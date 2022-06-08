«أبوظبي الأول» يمنح الكيانات المسجلة في «أبوظبي العالمي» خدمات مصرفية تفضيلية

أبوظبي (الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول اتفاقية تعاون بشأن تعزيز التعاون المشترك وتلبية احتياجات مجتمع المال والأعمال في أبوظبي. وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين المؤسستين وتقديم خدمات مصرفية تفضيلية للكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وتخصيص مديري حسابات لهم، وغيرها من المزايا الأخرى.

وتضع الاتفاقية إطار عمل تعاوني بين سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول، يمكّن الطرفين من الارتقاء بمستوى التعاون وتبادل الخبرات وتسريع إطلاق المبادرات الخاصة بالتقنيات المالية، وحملات رفع الوعي ودعم تطور الأعمال والتعليم والتفاعل. كما يسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تأسيس تعاون مشترك لدعم مبادراتهما الأساسية، ومنها «المختبر الرقمي» التابع لسوق أبوظبي العالمي والتنظيم المشترك لورش عمل متخصصة وبرامج تحفيز الابتكار.

وقال جمعة الهاملي، رئيس الشؤون التنفيذية للموظفين لدى سوق أبوظبي العالمي: «يسرنا في سوق أبوظبي العالمي تعزيز شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول لتقديم خدمات مصرفية تفضيلية لمجتمع المال والأعمال سريع النمو في سوق أبوظبي العالمي. وتعد اتفاقية التعاون الموقعة اليوم، امتداداً للتعاون المستمر بين المؤسستين، وترجمة لالتزامهما بالمساهمة في جهود التنمية على مدى الطويل، وتعزيز إمكانات القطاع المصرفي والمالي في أبوظبي ودولة الإمارات. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريق بنك أبوظبي الأول للمساهمة في تحقيق النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي».

وقال مصطفى الخلفاوي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للإمارات والرئيس العالمي للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول: «نحن ملتزمون بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي لمواصلة تطوير منظومة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم نمو الشركات الواعدة».