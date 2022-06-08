«دبي للذهب» تطلق عقود الشيكل الإسرائيلي

دبي (الاتحاد)

تُدرج بورصة دبي للذهب والسلع عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة (DILS) للتداول على منصتها ابتداء من 17 يونيو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تركيز بورصة دبي للذهب والسلع على تنويع عروض منتجاتها في مجال العملات الأجنبية. وقالت البورصة في بيان: يعد الشيكل الإسرائيلي العملة الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة منذ أن ضربت جائحة كوفيد-19 الأسواق المالية في بداية عام 2020، وفقاً لبيانات وكالة تومسون رويترز العالمية.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نحن سعداء لغاية بإطلاق عقد الشيكل الإسرائيلي الآجل، والذي يعد خطوة مهمة في سياق العلاقة الاستراتيجية التي شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطويرها مع إسرائيل. وتعد إسرائيل بالنسبة لنا سوقاً مهمة وذلك نظراً لأنها ثاني أكبر مركز تداول في العالم بعد الولايات المتحدة، ونحن ندرك ما ينطوي عليه تعزيز العلاقات بين الدولتين من تحقيق نمو في أحجام التداول على العملات على مدار السنوات القادمة».

ويأتي إدراج عقود الشيكل الآجلة بعد حصول بورصة دبي للذهب والسلع على تصريح من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في عام 2021، والذي يتيح للشركات الإسرائيلية المؤهلة التي تتداول لحسابها الخاص، الانضمام إلى عضوية بورصة دبي للذهب والسلع، واستخدام خدماتها للتداول. كما تم السماح أيضاً للأعضاء الإسرائيليين بالعمل كصناع سوق على منصة بورصة دبي للذهب والسلع منذ مايو 2021.

وأضاف ميل: «يعزز هذا المنتج الجديد قدرة البورصة على تزويد المشاركين في السوق بمستوى أعمق من السيولة عبر محفظة عملاتنا الرئيسية، فضلاً عن أنه يتيح تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات لتلبية متطلبات التحوط والمخاطر. ويعد طرح عقد الشيكل الإسرائيلي الآجل في غاية الأهمية بالنسبة للبورصة، إذ أنه يأتي في سياق سعينا إلى توسيع دورنا كبورصة رائدة في منطقة الشرق الأوسط لتداول السلع ومنتجات الطاقة والأسهم والعملات».