«رابيد» الإسرائيلية تفتتح مكتباً في «دبي المالي العالمي»

دبي (الاتحاد)

افتتحت «رابيد» Rapyd، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم التكنولوجيا المالية، مقرها الجديد بدبي، في خطوة تجعلها أول شركة إسرائيلية تبدأ بمزاولة أعمالها وفقاً للوائح والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الإطار، منح مركز دبي المالي العالمي، تصريح بدء الأعمال لشركة «رابيد».

كما منحت سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، الموافقة المبدئية لشركة «رابيد» بموجب نظام الخدمات المالية.

وتخطط الشركة لتعيين 120 موظفاً في دبي ضمن أقسام البحث والتطوير، والمنتج، والعمليات، والموارد البشرية خلال الشهور الثمانية عشرة المقبلة.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تواصل دبي بدعم من مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانتها كأحد أكثر مراكز التكنولوجيا والابتكار جاذبية للشركات، بفضل تقديم المركز لخدمات شاملة تساعد الشركات الناشئة واللاعبين العالميين في القطاع والشركات المليارية الصاعدة في تسريع وتيرة نموها ودخولها لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».