«تعاونية الظفرة» توزع 30% أرباحاً على المساهمين

منطقة الظفرة (الاتحاد)

قررت الجمعية العمومية للظفرة التعاونية خلال اجتماعها مؤخرا توزيع أرباح بنسبة 30% من رأس المال على المساهمين عن السنة المالية 2021 وتوزيع عائد 70% على مشتريات المساهمين لدى فروع الجمعية المنتشرة في جميع مدن المنطقة فيها.

كما تقرر تحديد 4 فئات من أهالي منطقة الظفرة وهم المتقاعدون والأرامل وأصحاب الهمم وكذلك المستفيدون من الدعم الاجتماعي للاستفادة من خدمات الجمعية والعائد على الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية بحضور مجلس الإدارة برئاسة محمد خليفة الهاملي.

وتضمن الاجتماع مناقشة الميزانية العمومية والإطلاع على تقرير المدقق المحاسبي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإعلان عن نسبة توزيع الأرباح عن العام المنصرم، كما تم استعراض الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي والمشاريع المستقبلية التي تعتزم الجمعية تنفيذها. وأكد الهاملي أن الاكتتاب في أسهم الجمعية يستهدف أربع فئات محددة من أهالي منطقة الظفرة وهم المتقاعدون والأرامل وأصحاب الهمم وكذلك المستفيدون من الدعم الاجتماعي وذلك في إطار جهود الجمعية لفتح مجالات استثمارية لأعضاء جدد من أهالي الظفرة وهو القرار الذي يلامس اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين وجاء استجابة لطلباتهم بفتح فرص استثمارية لهم في جمعية الظفرة ودخولهم كأعضاء في الجمعية.