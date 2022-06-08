أحمد بن سعيد: دبي تواصل تعزيز بنيتها التحتية والتشريعية الداعمة للأعمال

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات أن دبي تواصل تعزيز بنيتها التحتية وأطرها التشريعية والتنظيمية الداعمة لمؤسسات الأعمال العالمية والمتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، بما يوسع فرص نمو الأعمال، مع سعي حكومة دبي الدائم لخلق أفضل بيئة عمل ممكنة، تتيح للشركات المالية العالمية تعزيز مرونتها والارتقاء بمستوى الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

جاء ذلك خلال لقائه أمس مارتن ساوث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مارش العالمية، المتخصصة في مجال وساطة التأمين وإدارة المخاطر، وهي إحدى الشركات التابعة لـ«مارش ماكلينان»، شركة الخدمات المهنية الرائدة في العالم في تخصص إدارة المخاطر والاستراتيجيات. وخلال اللقاء الذي جرى في «أبراج الإمارات» في دبي.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مارش العالمية تقديره لما تهيئه دبي من أجواء داعمة لمختلف قطاعات الأعمال، لتكون بذلك المنصة المثالية لانطلاق شركائها في خططهم التوسعية مع الاستفادة من الإمكانيات الصاعدة للنمو في مختلف أنحاء المنطقة، معرباً عن إعجابه بنجاح دبي في إنشاء أحد أبرز المراكز المالية في العالم.

واستعرض اللقاء أهم المستجدات والتطورات المتعلقة بصناعة التأمين حول العالم، كما تم مناقشة مجمل أعمال شركة مارش العالمية، وما تقدمه من خدمات متنوعة والتطور الذي تشهده أعمال الشركة في المنطقة انطلاقاً من دبي، في ضوء ما توفره من بيئة محفزة وبنية تحتية متطورة وما تحتضنه من مجتمع متنامٍ من كبرى مؤسسات المال والأعمال العالمية، وما تهيئه تلك العوامل من فرص كبيرة للنمو والازدهار.

وتطرّق النقاش إلى تنامي مكانة دبي كمركز رئيس لاستقطاب المهارات والكفاءات في مختلف التخصصات، بفضل المناخ الجاذب الذي توفره لأصحاب العقول المبدعة والطاقات الخلاقة في شتى المجالات بما في ذلك المجال المالي، وهو ما يعد من أهم العناصر المحفزة لمؤسسات الأعمال على إيجاد مقار لها في دبي للاستفادة من هذه الميزة التي تمكنها من تعزيز أطقمها بأفضل الكفاءات من جميع أنحاء العالم والتي تجد في دبي المكان الأفضل للعيش والعمل.

يُذكر أن شركة مارش العالمية تقدم خدماتها من خلال نحو 500 مكتب لها في نحو 130 دولة حول العالم، ويضم فريقها أكثر من 45 ألف موظف، وقد سجلت عائداتها السنوية عن العام 2021 نحو 10.2 مليار دولار.

حضر اللقاء معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وفلافيو بيكولوميني، رئيس مارش إنترناشونال، وكريستوس أدامانتياتيس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمارش الشرق الأوسط وأفريقيا، وأيمن الحوت، الرئيس التنفيذي لمارش لوساطة التأمين في الإمارات.