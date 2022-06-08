ملتقى «مصنعي المركبات الكهربائية» يبحث مستقبل التنقل الأخضر

أم القيوين (الاتحاد)

انطلقت أمس الدورة الأولى من ملتقى مصنعي المركبات الكهربائية، والذي تنظمه وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، والشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، إلى جانب عدد من مسؤولي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية.

وأكد العلما أن الملتقى يعتبر منصة عالمية لخلق قنوات تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص المعني بصناعة السيارات الكهربائية، وتعزيزاً لمسيرة التكامل بين الجانبين، وهو هدف أساسي تسعى من خلاله الحكومة إلى إشراك جميع الجهات في تحقيق الأهداف المشتركة للدولة والقطاع الخاص.

وعلى هامش الملتقى، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس في الشرق الأوسط، «مشروع شواحن المركبات الكهربائية»، الذي ينفذ بالشراكة بين الجانبين، بهدف تجهيز البنية التحتية لاستخدام السيارات الكهربائية.