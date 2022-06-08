الإمارات تتقدم لاستضافة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية

مصطفى عبد العظيم (دبي) تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب استضافة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، مؤكدة التزامها بدعم أهداف المنظمة ومواصلة العمل على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف. ووفقاً للرسالة التي وجهتها وزارة الاقتصاد لمديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويلا، والتي حصلت "الاتحاد" على نسخة منها، أبدت دولة الإمارات التي تشكل محوراً تجارياً مهماً في منطقة الخليج ووجهة رئيسة للأعمال والسياحة والأحداث الدولية، اهتمامها البالغ باستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في العاصمة أبوظبي، مؤكدة استعدادها للتعاون مع المنظمة لضمان حوار فاعل ومثمر وهادف حول التجارة العالمية، خلال انعقاد هذا المؤتمر المهم. وأبرزت وزارة الاقتصاد في رسالتها للمنظمة والتي جرى تعميمها قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الـ 12 للمنظمة في 12 يونيو الجاري بجنيف، والذي تم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول إلى نموذج اقتصادي حديث ومتقدم ومنفتح وتنافسي بما يؤكد التزام دولة الإمارات بنهج التعاون والشراكة العالمية، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد استمرار اقتصادات العالم في التعافي من الوباء. وقالت وزارة الاقتصاد إنها ستعمل وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، على استضافة المؤتمر الوزاري القادم، بما يعكس القدرات الاستثنائية والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات في استضافة و تنظيم المؤتمرات العالمية على مدار العام ، جنباً إلى جنب مع البنية التحتية للمؤتمرات ذات المستوى العالمي. وينطلق الاجتماع الوزاري الثاني عشر، وهو الأول للمنظمة التي تضم 164 دولة منذ ديسمبر عام 2017، خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري، ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال إلغاء الدعم الضار للمصائد السمكية، وتجارة المنتجات الزراعية، وكيفية توظيف السياسات التجارية لتسهيل سبل إدارة الأزمات مثل جائحة كورونا، كما سيجري أيضا مناقشة إجراء إصلاحات في إطار منظمة التجارة العالمية. وكان من المقرر في الأساس أن يعقد الاجتماع الوزاري، الثاني عشر وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في إطار المنظمة، في كازاخستان في يونيو 2020، ولكن تم إلغاء الاجتماع بسبب جائحة كورونا.