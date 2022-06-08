مليارا درهم سيولة الأسهم الإماراتية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات اليوم، سيولة تجاوزت 2 مليار درهم بتداول 379.8 مليون سهم عبر تنفيذ 18297 صفقة في جلسة منتصف الأسبوع. وارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.67%، وهي أكبر مكاسب في يوم واحد منذ مطلع يونيو الجاري، ليقفل عند مستوي 3395.75 نقطة، بعد تداول أكثر من 135.3 مليون سهم بقيمة 331.5 مليون درهم من خلال 5023 صفقة. وأضاف سوق دبي نحو 2.86 مليار درهم لرأسماله السوقي ليصل إلى 545.08 مليار درهم في نهاية الجلسة، مقابل نحو 542.2 مليار درهم في نهاية جلسة أمس. وتعزز أداء سوق دبي مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية بعد صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.09% وصولا إلى 5.84 درهم متصدراً الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيم التداول بأكثر من 72.7 مليون درهم، كما صعد «ديوا» بنسبة 0.39% بالغاً مستوي 2.55 درهم، ومتصدراً المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التداول بأكثر من 17 مليون سهم. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 9665.39 نقطة وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 1.67 مليار درهم عبر تنفيذ 13274 صفقة، ووصلت قيمته السوقية إلى 2.02 تريليون درهم بنهاية الجلسة. وصعد سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 280 درهما متصدراً قائمة النشاط من حيث قيم التداول بأكثر من 333.3 مليون درهم، فيما جاء «أبوظبي الأول» في المركز الثاني مستقطباً سيولة بنحو 256.5 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.2% عند مستوى 19.84 درهم.