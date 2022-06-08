«القابضة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 100 مليون دولار في الأردن

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت «القابضة» (ADQ)، صندوق رأسمال استثماري في مجال التكنولوجيا «الصندوق» بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور دولة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بهدف دعم شركات التكنولوجيا عالية النموّ، وتعزيز استمرار الازدهار الرقميّ لاقتصاد المملكة. ويأتي إطلاق الصندوق ضمن الشراكة الصناعية الإستراتيجية بين دولة الإمارات والأردن و تعزيزاً لالتزام«القابضة» بالاستثمار في تطوير القطاعات الأساسية للاقتصاد الأردني، ودعم المنظومة العالمية للتكنولوجيا. وقالت «القابضة» في بيان: إن الصندوق يتماشى مع إستراتيجيتها في الاستثمار، والتي تهدف إلى فتح آفاق النموّ المتبادلة وتحقيق عوائد مالية مستدامة لدولة الإمارات وشركائها، بما يُسهم في إضفاء مزيدٍ من القيمة ويُعزّز الازدهار الاقتصادي على المدى البعيد. ويستثمر الصندوق في الشركات الجديدة عالية النموّ ذات نماذج عمل مثبتة، وفي صناديق التمويل التي تركز على الأردن بصورة أساسية. وفي إطار الجهود الرّامية إلى تسريع الاقتصاد الرقمي في المملكة، سيتمّ تخصيص الصندوق لتمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والشركات الرائدة في الابتكارات المتخصّصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الماليّة والتّعليم والأغذية والزّراعة والصحّة وعلوم الحياة والنّقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة. وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ): «بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة في الأردن أطلقنا الصندوق بقيمة 100 مليون دولار، نظراً للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منظومة التكنولوجيا في المملكة؛ حيث توفّر السّوق الأردنية الحيوية إمكانات استثمارية هائلة في القطاعات التي تندرج ضمن نطاق خبرتنا. وبالإضافة إلى ذلك، بصفتنا شريكًا ملتزمًا، يمكننا هذا الاستثمار من المساهمة بدعم نموّ تلك السوق. كما يسهل الصندوق الوصول إلى الشركات الرّائدة التي تقع محل اهتمامنا مع تسريع فرص النموّ وتمكين الشركات وروّاد الأعمال للاستفادة من أسواق وصناديق التمويل الرائدة في قطاع التكنولوجيا». ومن جانبه، قال معالي أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والرّيادة في الأردن: «يُمثّل إعلان اليوم محطّة بارزة على مسار النموّ الاقتصادي في الأردن، ويعكس تركيزنا على الشّراكة مع المؤسّسات العالمية الرائدة لإحداث التغيير وترك أثر إيجابي على اقتصادنا». يشار إلى أن «القابضة» خصّصت صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار في إطار الشّراكة الصناعية الموقّعة بين دولة الإمارات ومصر والأردن نهاية الشهر الماضي، بهدف تعزيز النموّ الاقتصادي المستدام ضمن خمسة قطاعات تحظى بالأولوية في الدول الثلاث.