الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«طاقة أبوظبي» تعزز التعاون مع إسبانيا
أحمد الرميثي خلال الزيارة (من المصدر)
9 يونيو 2022 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

اختتم وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا استمرت أربعة أيام، وتم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع عدد من المؤسسات الحكومية والبحثية المعنية ومجموعة من كبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة.
ترأس الوفد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وضم عدداً من مدراء ومسؤولي الدائرة. وأكد الرميثي أن الزيارة تأتي ضمن سعي الدائرة المستمر لتوسيع شراكاتها محلياً وعالمياً، وتبادل الخبرات والتجارب بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وقيادة منظومة تحوّل الطاقة في أبوظبي، وإيجاد سبل لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وفق أسس مستدامة تراعي توفير الاحتياجات الحالية من المياه والكهرباء وتقديمها بأعلى جودة.

أبوظبي
إسبانيا
دائرة الطاقة
آخر الأخبار
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
سلطان القاسمي: العلم وصروحه طريقنا للتقدم
الإمارات
سلطان القاسمي: العلم وصروحه طريقنا للتقدم
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©