«طاقة أبوظبي» تعزز التعاون مع إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا استمرت أربعة أيام، وتم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع عدد من المؤسسات الحكومية والبحثية المعنية ومجموعة من كبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة.

ترأس الوفد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وضم عدداً من مدراء ومسؤولي الدائرة. وأكد الرميثي أن الزيارة تأتي ضمن سعي الدائرة المستمر لتوسيع شراكاتها محلياً وعالمياً، وتبادل الخبرات والتجارب بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وقيادة منظومة تحوّل الطاقة في أبوظبي، وإيجاد سبل لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وفق أسس مستدامة تراعي توفير الاحتياجات الحالية من المياه والكهرباء وتقديمها بأعلى جودة.