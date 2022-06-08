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«أرادَ» تطلق «روبينيا» ضمن «مَسار»
«أرادَ» تطلق «روبينيا» ضمن «مَسار»
9 يونيو 2022 01:25

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت أرادَ مؤخراً مجتمع روبينيا، المرحلة السكنية الثالثة من مشروع مَسار بالشارقة، وذلك استجابة للطلب المتزايد لدى المستثمرين على المنازل الرحبة والمستوحاة من الطبيعة والتي تمتاز بجودتها العالية. وقد تم تقديم إطلاق هذه الوحدات السكنية البالغ عددها 565 فيلا ومنزلاً ريفياً في روبينيا، بعد بيع أول مرحلتين سكنيتين في هذا المشروع العصري المبتكر.
وتبلغ القيمة الإجمالية لمشروع مَسار 8 مليارات درهم، ويضم 4 آلاف منزل ضمن ثمانية مجتمعات مسوّرة يربط بينها محور مركزي أخضر يحتضن 50 ألف شجرة.

أراد
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