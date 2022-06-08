5 ملايين زائر لدبي خلال 4 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي) واصلت الحركة السياحية في دبي زخم الانتعاش الذي تشهده منذ بداية العام الجاري، باستقبال الإمارة لأكثر من 1.13 مليون زائر دولي خلال شهر أبريل الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022، إلى نحو 5.1 مليون زائر، بنمو نسبته 203.5% على الفترة ذاتها من العام 2021.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، التأثير الإيجابي لعودة الانتعاش السياحي على مؤشرات أداء قطاع الفنادق التي حققت ارتفاعاً قوياً في مستويات الإشغال والعائد على الغرف ومتوسط الأسعار.

ووفقاً للبيانات، ارتفع عدد زوار الإمارة من 979.7 ألف زائر في شهر يناير 2022، إلى 1.2 مليون زائر في شهر فبراير، ثم إلى 1.78 مليون زائر في شهر مارس الذي شهد تدفقات كبيرة من السياح الدوليين مع ختام إكسبو 2020 دبي، قبل أن يصل العدد إلى 1.13 مليون زائر في شهر أبريل، وهو الأمر الذي يعكس استمرار وتيرة تعافي قطاع السياحة والسفر في دبي.

وبلغ إجمالي الليالي الفندقية التي أقامها الزوار في فنادق دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل نحو 12.65 مليون ليلة فندقية، بنمو 33.57%، مقارنة مع 9.47 مليون ليلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل مدة إقامة بلغ 4.4 ليلة.

وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال شهر أبريل 2022 بنسبة 59.6% ليصل إلى 640 درهماً، مقارنة مع 401 درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب على الغرف الفندقية، والذي قاد إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة من 252 درهماً إلى 488 بنمو 93.6%.

السعة الفندقية

وأفادت البيانات ارتفاع إجمالي السعة الفندقية في الإمارة بنهاية شهر أبريل الماضي إلى 140.33 ألف غرفة من مختلف الفئات، شملت 769 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية وبنمو 10% على صعيد الغرف الفندقية و8% في عدد الفنادق، حيث استحوذت الفنادق من فئة الخمس نجوم على 34% من إجمالي عدد الغرف، مقارنة مع 47.95 ألف غرفة ضمن 146 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 183 فندقاً تضم 40.76 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 250 فندقاً تضم نحو 26.1 ألف غرفة فندقية.

معدل الإشغال

وارتفع متوسط الإشغال في المنشآت الفندقية من يناير إلى نهاية أبريل الماضي إلى 76%، مقارنة مع 63% خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الفنادق من فئة 5 نجوم نحو 75%، في حين وصلت نسب الإشغال في الفنادق من فئة 4 نجوم إلى نحو 76%، وفي الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم وصل الإشغال إلى 75%.

أهم الأسواق والمناطق

تصدرت سلطنة عمان الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، مسجلة أكثر من 590 ألف زائر خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، تلتها الهند بنحو 550 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة 367 ألف زائر، لتأتي بعدها المملكة العربية السعودية بنحو 352 ألف زائر، ثم روسيا التي حلت في المركز الخامس من حيث ترتيب الأسواق السياحية بإجمالي روسيا 235 ألف زائر، تلتها فرنسا والولايات المتحدة بنحو 174 ألف زائر لكل منهما، ثم ألمانيا 171 ألف زائر وباكستان 132 ألف زائر وإيران 120 ألف زائر.

ووفقاً لتوزيع المناطق، استحوذت منطقة أوروبا الغربية على 24% من إجمالي عدد الزوار القادمين إلى دبي، تلتها أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 21%، بينما استحوذت منطقة شمال وجنوب آسيا على 4% من إجمالي عدد الزوار، ثم منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12% لكل منهما، و6% من الأميركيتين و5% من أفريقيا و1% من أستراليا.