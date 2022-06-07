%81 قفزة في صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى نحو 22 مليار درهم (5.98 مليار دولار) 2021 مقارنة مع 20.6 مليار درهم (5.6 مليار دولار) للعام 2021، بنمو قدره 7.3%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، التي أظهرت ارتفاعاً قياسياً في صادرات الدولة إلى أميركا خلال شهر مارس الماضي بنسبة بلغت 81.3%، لتصل إلى 2.15 مليار درهم (586.2 مليون دولار). وبحسب البيانات تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من هذا العام، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، في الفترة ذاتها من العام 2019، والتي بلغت نحو 21.8 مليار درهم (5.94 مليار دولار)، وذلك بدعم الارتفاع القوي في صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة من نحو 3.5 مليار درهم (957.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2019 إلى 5.3 مليار درهم (1.44 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022، بنمو زاد على 51%، في حين انخفضت الواردات عن مستويات ما قبل الجائحة لتصل إلى 16.67 مليار درهم (4.54 مليار دولار)، مقابل 14.6 مليار درهم (3.98 مليار دولار) في الربع الأول من 2019.

التجارة مع المنطقة

ووفقاً لبيانات المركز التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، استحوذت دولة الإمارات على 33.6% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، خلال الربع الأول من هذا العام، والمقدر بنحو65.4 مليار درهم (17.84 مليار دولار)، فيما استحوذت كذلك على نحو 38.3% من إجمالي واردات المنطقة إلى الولايات المتحدة وعلى 24.4% من صادرات دول المنطقة إلى أميركا.

وبحسب بيانات المركز، بلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 11.3 مليار درهم (3.1 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، وذلك بالمقارنة مع فائض قدره 10.10 مليار درهم (2.754 مليار دولار) للربع ذاته من العام 2021، ونحو 14.0 مليار درهم (3.82 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2020.

أعلى مستوى

ووفقاً للبيانات الشهرية، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر مارس الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) مقارنة مع 7.37 مليار درهم (2 مليار دولار) في الشهر ذاته من عام 2021، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة صادرات الإمارات إلى أميركا بنسبة زادت عن 81.3% لتصل إلى 2.15 مليار درهم (586.2 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى خلال الثلاثة أشهر الأولى هذا العام، وذلك مقارنة مع 1.2 مليار درهم (323 مليون دولار) في الشهر ذاته من عام 2021، في حين انخفضت في المقابل واردات الإمارات من 6.8 مليار درهم (1.68 مليار دولار) في مارس 2021، إلى 5.5 مليار درهم (1.51 مليار دولار) في مارس 2022.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير الماضي نحو 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) مقارنة مع 7.3 مليار درهم (1.98 مليار دولار) لشهر فبراير 2021، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في شهر يناير الماضي 7.24 مليار درهم (1.97 مليار دولار) مقارنة مع نحو 6.45 مليار درهم (1.75 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي.

التصدير وإعادة التصدير

تقوم الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة وغيرها من السلع غير النفطية، في حيت تعد دولة الإمارات في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.