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الاقتصادي
الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% خلال الربع الأول متجاوزاً التوقعات
الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% خلال الربع الأول متجاوزاً التوقعات
8 يونيو 2022 01:26

الرياض (رويترز) 

أظهرت بيانات رسمية أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 9.9% في الربع الأول، بما يزيد على تقدير أولي الشهر الماضي بلغ 9.6%.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن هذا هو أسرع نمو منذ الربع الثالث في 2011، فيما يرجع بالأساس إلى زيادة إنتاج النفط.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء: «يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية، والذي بلغ 20.3%».
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى 2.6% عن الربع الرابع، بينما ارتفع النشاط النفطي 2.9% على أساس فصلي. وقالت هيئة الإحصاء: إن أنشطة البترول والغاز الطبيعي كانت أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.4%.
وارتفع النشاط غير النفطي 3.7% أو 0.9% عن الربع السابق. كما ارتفع النشاط الحكومي 2.4% على أساس سنوي، لكنه تراجع 0.9% عن الربع الرابع.
وقالت هيئة الإحصاء: «شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي» في الربع الأول من 2022.
وأظهرت البيانات نمو أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.3% مقارنة بالعام السابق، بينما نمت الصادرات 22.1%.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 26961 ريالاً (7187 دولاراً) في الربع الأول من عام 2022، في ارتفاع بنسبة 33.8% عن نفس الربع من عام 2021.
وقالت مالك: «البيانات الأساسية ما زالت تشير إلى وتيرة صحية للتوسع في القطاع غير النفطي».
وأضافت: «السعودية في وضع قوي للغاية نظراً لطاقة إنتاج النفط المحدودة وأسعاره المرتفعة».
ووافقت السعودية ودول أخرى في منظمة أوبك بلس على تأجيل زيادات إنتاج النفط لتعويض خسائر الإنتاج الروسية جراء العقوبات الغربية على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.
وكان صندوق النقد الدولي رفع في أبريل توقعات النمو الاقتصادي للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 7.6% في 2022، بسبب ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، من 3.2% في 2021.

السعودية
الاقتصاد السعودي
بنك أبوظبي التجاري
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