الإمارات الثانية عالمياً في احتضان الأبراج الشاهقة

يوسف العربي (أبوظبي)

احتلت الإمارات، المرتبة الثانية عالمياً في قائمة الدول الأكثر إنجازاً للأبراج الشاهقة التي يزيد طول كل منها على 300 متر «بلس 300»، بحسب المجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضرية «CTBUH».

وأفادت بيانات المجلس، التي حصلت الاتحاد على نسخة منها، بأن الإمارات تحتضن 32 برجاً شاهقاً يزيد ارتفاع كل منهم على 300 متر تليها الولايات المتحدة الأميركية بمجموع 29 برجاً من الفئة نفسها.

وتصدرت الصين القائمة العالمية بمجموع 103 أبراج شاهق من فئة «بلس 300» «+300». وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة بمجموع 29 برجاً من الفئة ذاتها.

وجاءت كوريا الجنوبية في الترتيب الرابع عالمياً بمجموع سبعة أبراج يزيد ارتفاع الواحد منهم على 300 متر، تليها دولة ماليزيا بمجموع 5 أبراج، ثم تايلاند بمجموع ثلاثة أبراج من الفئة ذاتها.

وجاءت أستراليا في الترتيب السابع بواقع برجين، ثم اليابان بواقع برج واحد.

فئات ثلاث

ووفق البيانات ذاتها، جاءت الإمارات في الترتيب الثالث عالمياً في احتضان الأبراج الشاهقة بفئاتها الثلاث «بلس 150 متراً»، و«بلس 200 متر»، و«بلس 300 متر»، حيث تحتضن 479 برجاً شاهقاً. وجاءت الصين في الترتيب الأول عالمياً بمجموع 3949 برجاً، تليها الولايات المتحدة الأميركية بمجموع 1114 برجاً من الفئات الثلاث.

وحلت كوريا الجنوبية في الترتيب الرابع بمجموع 356 برجاً شاهقاً، ثم اليابان بمجموع 317 برجاً، ثم ماليزيا في الرتيب السادس بمجموع 245 برجاً شاهقاً.

وجاءت أستراليا في الترتيب السابع عالمياً بمجموع 189 برجاً، تليها إندونيسيا بمجموع 175 برجاً، ثم كندا بمجموع 156 برجاً، ثم تايلاند التي حلت عاشراً بمجموع 153 برجاً شاهقاً.

التصميم الحضري المُستدام

ويعتبر المجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضرية الهيئة الدولية المتخصصة في مجال المباني الشاهقة والتصميم الحضري المُستدام.

وتعتبر تلك المنظمة منظمة غير ربحية مقرها في معهد إلينوي للتكنولوجيا في مدينة شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة، ومن اختصاص المجلس منح لقب «أطول مبنى في العالم» وله سلطة على نطاق واسع لتحديد الارتفاع الرسمي للمباني العالية.

وتتضمن مهمة المجلس دراسة وتقديم تقرير عن جميع جوانب التخطيط والتصميم والبناء للمباني العالية.