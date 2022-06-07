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تعاون بين «مصدر» و«دانا» لتطوير مشاريع التكنولوجيا الزراعية
تعاون بين «مصدر» و«دانا» لتطوير مشاريع التكنولوجيا الزراعية
8 يونيو 2022 01:26

أبوظبي (الاتحاد) 

وقّعت مدينة مصدر، مذكرة تفاهم مع شركة «دانا»، منصة بناء المشاريع والاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي على المستوى الوطني، والمساهمة في استدامة التكنولوجيا الزراعية، ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم مدينة مصدر وشركة «دانا»، اللتان تدعمان الشركات الناشئة التي تديرها نساء في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة والمياه والاقتصاد الدائري، بإنشاء أول موقع تجريبي في أبوظبي ضمن مدينة مصدر. 

مدينة مصدر
الإمارات
الأمن الغذائي
التكنولوجيا الزراعية
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