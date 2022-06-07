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الاقتصادي
اتفاقية بين «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» و«تريدلنج»
مروان لطفي وماريوس سيافولا يوقعان الاتفاقية (من المصدر)
8 يونيو 2022 01:26

دبي (الاتحاد) 

أبرمت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية اتفاقية عضوية مع «تريدلنج»، السوق الإلكترونية والتي تركز على المعاملات بين الشركات، لتقديم تسهيلات ائتمانية أفضل للمشترين على المنصة.
وسيعمل الطرفان على رقمنة عمليات التقييم الائتماني للشركات وتسهيل الحصول على التاريخ الائتماني للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتطلع إلى الاستفادة من أي من عروض التمويل التي توفرها المنصة، والتي ستصبح عنصراً رئيساً في عملية اتخاذ القرارات. وقع الاتفاقية مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لشركة تريدلنج. 

شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية
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