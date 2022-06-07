د. يحيى الشحي يكتب: الشراكة.. والنمو المستدام

منذ تاريخ البشرية، كانت التحالفات والشراكات دائماً جزءاً لا يتجزأ منها في جميع مجالات الحياة من السياسة إلى الأعمال ومن القطاع الخاص إلى العام، وقد ازدادت في العقود والسنوات الأخيرة مدفوعة بفوائد تقاسم المنافع والمخاطر والمعرفة وتقارب الموارد والتكنولوجيا واستراتيجيات الهيكلة من سلاسل القيمة الخطية إلى شبكات القيمة، لا سيما الشراكات ذات الطبيعة التصنيعية والصناعية.

هذا الأخير هو محرك رئيسي للنمو ومحفز لاكتساب المعرفة والابتكار ونمو الإنتاجية وتعزيز الصادرات.

نظراً لأن بناء قاعدة تصنيع قوية يتطلب قدرة خاصة، على أن تكون مستدامة على المدى الطويل، في عالم متغير مع أسواق عالمية تنافسية بشكل متزايد.

يتطلب الاستثمار في القوى العاملة الماهرة، وإنشاء البنية التحتية المناسبة للوصول إلى أهدافها التنموية، واعتماد التحول الرقمي والتكنولوجي، وتصنيع منتجات متكاملة مع خدماتها، وتطوير تقنيات أقل تلويثاً واستهلاكاً وإهداراً، بما يتماشى مع أهداف محايدة الكربون.

وعليه وتحقيقاً لتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها الاقتصادية، ودفع القطاع الصناعي نحو مساهمة عالية في مخرجاتها المحلية والوطنية الشاملة، تم إبرام شراكة صناعية متكاملة مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، كاتفاقية تاريخية بينهما لتعزيز التكامل الصناعي، خاصة في التركيز على بعض القطاعات الحيوية والمهمة والنهوض بها.

لذلك في سياق تقييمنا التحليلي، تمتد فوائد البعد الاستراتيجي للشراكة هذه ليس فقط لتخفيض تكاليف التصنيع والتدريب والتعليم وتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتقاسم المخاطر، بل تنتقل أبعادها إلى اندماجها الاستراتيجي في المعادلة الصناعية الدولية من خلال التعاون، بدلاً من المنافسة فيما بينها، والاستفادة من طاقاتها وقدراتها وجغرافيتها، لتعزيز اختراقها وانفتاحها على الأسواق العالمية على أساس «الاختراق الصناعي».

وتجدر الإشارة إلى أن تطور الصناعة دائماً مرتبطة بالعلم، ولا يمكن تحقيق التطلعات الصناعية الجيدة من دون بركان من البحث والابتكار والتطوير. بالنظر إلى الخريطة الصناعية العالمية، فهي مركزة ومتطورة في البلدان التي اعتمدت مناهج البحث والتطوير للمستقبل، وجزءاً مهماً في تطلعات المنافسة والاستدامة.

لذلك، من المهم ربطها بتلك الشراكة التكاملية، على الرغم من أن الدراسات التجريبية تثبت أن بعض العوامل التي تؤدي إلى الاختلالات والفشل ترجع إلى «التخصيص المفرط»، مثل مشاركة الملكية الفكرية.

ومع ذلك، طالما أن هناك هدفاً مشتركاً، فمن الأفضل أن يكون لديك دور مهم للبحث والابتكار في تلك الشراكة. الجانب الآخر والأكثر أهمية، هو اتباع استراتيجية الاختراق الصناعي عبر منتج سلعي أساسي أو ثانوي، وفك الارتباط كمستهلك وتعزيز روابط السوق العالمية معك كمنتج. على سبيل المثال، «المادة الدوائية الفعالة» في صناعة الأدوية.