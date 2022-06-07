«صيف دبي» تنطلق مطلع يوليو



دبي (الاتحاد) تعود «مفاجآت صيف دبي، وهي إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، في دورتها الخامسة والعشرين ابتداءً من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر المقبل. وتتيح مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فرصة مثالية لسكان وزوار المدينة للاستمتاع بما تقدمه لهم من تجارب مميزة، من خلال جدول فعاليات يمتد لعشرة أسابيع مليء بأفضل عروض التسوق، والباقات الفندقية، وتجارب المأكولات المتنوعة، والعروض الترفيهية الممتعة وذلك ضمن أجواء احتفالية صيفية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء. واحتفالاً بمرور خمسة وعشرين عاماً على انطلاق مفاجآت صيف دبي، سوف تقدم دورة هذا العام برنامجاً حافلاً ومميزاً من الفعاليات الترفيهية العائلية في مراكز التسوق الكبرى، إلى جانب العديد من تجارب المأكولات المخصصة، إضافة إلى مجموعة من العروض والتخفيضات الكبرى.

كما سيتم تقديم طيف واسع من المفاجآت الرائعة لتشمل فرص الفوز بجوائز قيمة بما فيها مليونير شير والجوائز اليومية، وتجارب التسوق والترفيه المؤقتة، والكثير من العروض الاستثنائية. إضافة إلى الاستمتاع بتجارب تذوق طعام خاصة تناسب كافة أفراد العائلة خلال أسبوع دبي للمطاعم. وستنضم شخصيتا دبي المحببة«مدهش»و«دانة»إلى الفعاليات الاحتفالية بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي، لتقديم تجربة ترفيهية خاصة من عالمهما في مركز دبي التجاري العالمي.

حيث سيقدم«عالم مدهش»الذي سينطلق بتاريخ 1 يوليو ويستمر حتى 28 أغسطس مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية المصممة خصيصًا للعائلات، كما سيحرص مدهش ودانة على لقاء سكان وزوار دبي لإضفاء أجواء البهجة على الفعاليات المختلفة، وكذلك مراكز التسوق في كافة أنحاء المدينة. كما ستقدم مفاجآت صيف دبي العديد من الفرص للفوز بجوائز قيمة عبر السحوبات المختلفة، فضلا عن عروض«العيد في دبي - الأضحى»، وحملة«العودة إلى المدارس»السنوية. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: عزّزت مفاجآت صيف دبي من مكانتها كأحد أهم الأحداث التي تنظم خلال موسم الصيف على مدار ربع قرن مضت، حيث ساهمت في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، وكذلك تقديم تجارب مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار، ليعيشوا معها ذكريات جميلة لا تنسى. ولقد وضعنا في هذه الدورة الاستثنائية برنامجاً حافلاً، يعكس أفضل ما يمكن أن تقدمه دبي من فعاليات ترفيهية مشوقة، ومأكولات، وإقامة فندقية، وتجارب تسوق في مراكز التسوق والمتاجر، وغيرها.

وتسهم الدورة الخامسة والعشرون للمفاجآت في تعزيز مكانة دبي كواحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة. وتتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية والداعمة بهدف تقديم تجارب مميزة خلال مفاجآت صيف دبي 2022، وهم: بطاقة راك بنك ماستركارد الائتمانية ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وبوكس ​​بارك، وسيتي ووك، ومركز دبي المالي العالمي، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، ولا مير، ومراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومراكز التسوق التابعة لـ«نخيل مولز» وذا بيتش، وأوتليت فيليدج. تأكد من التخطيط لقضاء فصل الصيف في دبي للاستفادة من كل ما تقدمه المدينة من باقات مميزة على الإقامة الفندقية، والعروض الترفيهية الرائعة، وتجارب المأكولات المميزة، وأفضل عروض التسوق، لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء.