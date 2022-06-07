«مبادلة» و«إي كيو تي إكس» تستحوذان على «إينفايروتينر»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وصندوق «إي كيو تي إكس» (إي كيو تي برايفت إيكويتي)، استحواذهما على «إينفايروتينر» (الشركة)، المزود العالمي الرائد لحلول سلسلة النقل للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحسّاسة لدرجات الحرارة، والمملوكة لـ «سينفين أند نوفو هولدينجز». وتبلغ قيمة الشركة حوالي 2.8 مليار يورو. يعتمد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم اليوم على خدمات التوصيل الآمن للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، التي تتطلب التحكم في درجة الحرارة للحفاظ على سلامتها وجودتها. واليوم، تعد صعوبة الحصول على الأدوية سبباً لحالات القلق والإرباك التي تؤثر بشكل متفاوت على المجتمعات الأقل تطوراً، والتي من المحتمل أن يتفاقم الوضع الصحي فيها بسبب الأمراض المزمنة الناتجة عن تغير النظم الغذائية وأنماط الحياة، وكذلك حالات تلوث الهواء والماء. وتعمل شركة «إينفايروتينر» على توسيع نطاق الحصول على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية واللقاحات، من خلال حلول سلسلة التبريد الآمنة والموثوقة والفعالة، والتي تعد واحدة من أكثر خدمات التوريد ملاءمة من الناحية المناخية، في هذا القطاع. وتسعى كل من مبادلة و«إي كيو تي برايفت إيكويتي» إلى دعم وتعزيز نمو شركة «إينفايروتينر» في المرحلة القادمة، من خلال تسريع عملية التوسع في أعمال الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستمرار النمو المستقر في أسواقها الأساسية الأخرى، من خلال الاستفادة من نهج «إي كيو تي برايفت إيكويتي» على مستوى المجتمعات المحلية، وشبكة مبادلة العالمية. حيث سيعملان معاً على توسيع نطاق استخدام قوارير «CryoSure» التي تم إطلاقها حديثاً، ومواصلة الإطلاق الناجح للجيل الثالث لحاويات «Releye»، مع الاستثمار في ابتكارات تقنية جديدة، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والاستدامة في مجال العمليات التشغيلية. وقالت كاميلا ماكابيلي لانغيل، رئيس وحدة علوم الحياة في مبادلة: «تلعب إينفايروتينر دوراً مهماً للغاية في النظام الحيوي للرعاية الصحية، من خلال ضمان توصيل الأدوية بشكل موثوق وآمن من شركات الأدوية إلى المستشفيات والعيادات، ومنها إلى المرضى. وسيعزز الحضور العالمي لكل من مبادلة و»إي كيو تي«مكانة ودور إينفايروتينر كمزود عالمي في مجال نقل الأدوية والمستحضرات الدوائية المتحكم في درجة حرارتها، وستواصل الشركة باعتبارها رائدة في السوق بلا منازع، تفوقها في مجال التطورات والابتكارات في هذا القطاع من خلال عملية البحث والتطوير المستقبلي. ولدينا ثقة كبيرة بمسيرة نمو الشركة، وسنعمل عن كثب مع إدارة الشركة، وشركائنا في «إي كيو تي»، لضمان نجاحها على المدى الطويل». من جانبه، قال علي فرحاني، الشريك في الفريق الاستشاري لشركة «إي كيو تي برايفت إيكويتي»: «توفر القدرة على التحكم الفعّال في درجة الحرارة للنقل الجوي للمستحضرات الدوائية الحساسة لدرجات الحرارة، فرصاً ومجالات استثمارية جذابة في سوق المستحضرات الدوائية الحيوية المتنامي. وتعد إينفايروتينر اليوم، شركة عالمية رائدة تتمتع بمزايا كبيرة على نطاق واسع، وعمليات فائقة وأداء رائد في هذا القطاع. وعلاوة على ذلك، تعمل الشركة بشكل أساسي على تمكين عملية الوصول للأدوية والمستحضرات الدوائية المنقذة للحياة، وتقدم حلولاً مستدامة تتسم بمستويات انبعاثات منخفضة لثاني أكسيد الكربون مقارنة بالحلول التقليدية. ونرى أن الشركة تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، ونتطلع مع شركائنا في مبادلة، إلى الشراكة والتعاون مع فريق الإدارة الحالي، لإطلاق العنان لإمكانات الشركة وقدراتها».