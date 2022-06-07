«سوق أبوظبي» الثاني إقليمياً في القيمة السوقية

أبوظبي (الاتحاد) ارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 25%، حيث تجاوزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لأول مرة، عتبة الـ 2 تريليون درهم، وبذلك يحتل السوق المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بين الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وذلك بعد مرور عقدين فقط من الزمن على تأسيسه. ويأتي ارتفاع القيمة السوقية للسوق بنسبة 25% مدفوعاً بموجة الاكتتابات العامة وعمليات الإدراج التي شهدها العام الماضي، والتي شملت «موانئ أبوظبي» و«فيرتيغلوب» و«أدنوك للحفر»، بالإضافة إلى «ألفا ظبي»، ومجموعة ملتيبلاي. وكان من بين أحدث الطروحات في سوق أبوظبي اكتتاب أسهم بروج الذي جمع 2 مليار دولار، بالإضافة إلى قيام شركة القابضة ومؤسسة شيميرا كابيتال بإطلاق شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج ليتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتحقق هذا الإنجاز بدعم من استراتيجية السوق ADX One الرامية إلى تعزيز سيولته عبر مبادرات متنوعة ومنها تقديم حوافز للشركات الراغبة بالإدراج وخفض رسوم وعمولات التداول وطرح منتجات وخدمات مبتكرة. تجدر الإشارة إلى أن المؤشر المرجعي للسوق، مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي العام»، حقق منذ بداية العام وحتى تاريخه ارتفاعاً بنسبة 16%، مما يجعله أحد أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداءً في العالم. ومنذ إطلاق استراتيجية ADX One مطلع العام 2021، طرح سوق أبوظبي للأوراق المالية العديد من المبادرات الجديدة لتعزيز سيولة السوق، بما في ذلك إطلاق سوق للمشتقات المالية في الربع الرابع من عام 2021.