الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي للموانئ 2023

أبوظبي (وام) أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استضافتها مؤتمر الموانئ العالمي لعام 2023 في أبوظبي والذي ينظمه الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ. ويستهدف المؤتمر جمع مجموعة من أبرز مشغلي الموانئ في العالم، ويشهد حضور مجموعة من المتحدثين تضم أبرز الشخصيات المؤثرة في هذا القطاع. كما ستشمل فعالياته تنظيم جلسات متخصصة، وورش عمل، وجلسات حوارية تغطي عدداً من المواضيع من بينها أبرز التوجهات والتحديات الحالية التي تؤثر على القطاع، وتحديد ملامح مستقبله خلال الأعوام المقبلة. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن مجموعة موانئ أبوظبي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها من أهم المراكز الحيوية لدعم التجارة العالمية، وبوابة رئيسية للأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا إلى العالم، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والدعم المتواصل الذي حظينا به خلال الأعوام الماضية، وتفخر مجموعة موانئ أبوظبي باستضافة المشغلين الرائدين للموانئ من جميع أنحاء العالم، وتوفير منصة فريدة تتيح لهم تبادل الأفكار والمعلومات وأفضل الممارسات، وبناء شراكات استراتيجية جديدة تهدف إلى معالجة القضايا الملحة والتحديات التي تواجه القطاع، واستطلاع الفرص المتاحة في المستقبل.. ونحن على ثقة بأن إمارة أبوظبي تشكل اختياراً موفقاً لاستضافة هذا الحدث المرموق في قطاع الموانئ العالمي. ويأتي الإعلان عن اختيار مقر استضافة دورة العام المقبل من مؤتمر الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ 2023، بعد اختتام أعمال دورة العام الحالي التي تم انعقادها في مدينة فانكوفر الكندية خلال الفترة ما بين 16 و18 مايو الماضي.