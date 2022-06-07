استبيان لـ«صندوق خليفة»: %92 من المستهلكين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي يومياً

أبوظبي (الاتحاد) كشف استبيان أجراه صندوق خليفة لتطوير المشاريع حول اتجاهات المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أن 92.2% من المستهلكين رواد منصات التواصل الاجتماعي يتصفحونها إما بشكل يومي أو لعدة مرات خلال الأسبوع الواحد، مما يشير إلى التوجه العالي في دولة الإمارات نحو منصات التواصل. وأظهرت نتائج الاستبيان- التي أصدرها الصندوق، بهدف تقديم رؤية دقيقة عن سلوك المستهلك ضمن مجالات مختلفة من بينها التسويق، منصات التواصل الاجتماعي، الإعلام الرقمي، التجارة الإلكترونية، البيع بالتجزئة، والأطعمة والتغذية- أن نحو 66.4% من المستهلكين يجرون بحثاً عبر «الإنترنت» قبل عمليات الشراء. ويوفر التقرير معلومات موثوقة لتحفيز نشاط ريادة الأعمال في الدولة، وتعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة بيانات سلوك المستهلك، حيث تألف الاستبيان من 1884 مستجيباً يمثلون التركيبة السكانية في دولة الإمارات. ووفقاً لتحليل بيانات التسويق والتواصل الاجتماعي في التقرير، فإن 40% من المستجيبين يرون أن الدعايات على «الإنترنت» متطفلة وعديمة الجدوى، بينما عبر 40% آخرون عن حياديتهم تجاهها طالما يحصلون بالمقابل على محتوى مجاني. أما بالنسبة لتلقي الدعايات، وفقاً لتاريخ البحث على «الإنترنت»، فإن 35% من العينة لا يفضلون ذلك؛ لذا توصي الشركات بابتكار طرق تسويقية أخرى أكثر جذباً وتشجيعاً للجمهور الهدف. وأظهر التقرير أيضاً أن 96.10% من العينة يفضلون استخدام «جوجل» كمحرك بحث، الأمر الذي يدل على أن توظيفه في الدعاية قد تكون له فاعلية أكبر في تعزيز نمو الأعمال. وقالت علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يُعد تقرير استبيان المستهلك أحد الخدمات المتعددة الاستخدام التي يقدمها صندوق خليفة، فهو أداة من شأنها تعزيز بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، إذ تم تطوير التقرير المفصل خلال ذروة جائحة (كوفيد- 19)؛ بهدف تزويد رواد الأعمال برؤية دقيقة لسلوك المستهلكين». وأضافت: «يبدو أن الكثير من اتجاهات الإنفاق وسماته التي طورها المستهلكون خلال (الجائحة) باقية حتى بعد التعافي منها؛ لذا فمن الضروري تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والمصادر، لتعزيز التنافسية في السوق الحالي الجديد». وقدم التقرير أيضاً نظرة تفصيلية عن موقف المستجيبين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، إذ إن 45.10% منهم يستخدمون شبكات الأعمال مثل «لينكدإن». ويفضل 83.30% من العينة خدمة المراسلة الفورية كتلك التي تتيحها منصات التواصل مثل «واتساب» و«فيس بوك» و«وي تشات»، في حين أن 75% من المستجيبين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك»، «وانستغرام» وغيرهما، حيث إن 92.5% من مستخدميها يتصفحونها إما بشكل يومي أو لعدة مرات خلال الأسبوع الواحد، مما يشير إلى التوجه العالي في دولة الإمارات نحو منصات التواصل. وضح التقرير أيضاً مواقف المستجيبين من التسوق عبر «الإنترنت»، والتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة، حيث تبين أن 71.20% من الإناث و60% من الذكور يقرأون تقييمات الزبائن للمنتجات والخدمات قبل إقدامهم على شرائها؛ لذا تفضل 57.2% من الإناث اللواتي يتسوقن إلكترونياً القيام بذلك عبر هواتفهن الذكية أو «التابلت»، ما يتيح لهن إجراء البحث عن المنتجات قبل شرائها، الأمر الذي يؤكد أهمية دور التقييمات في عملية البحث والشراء. ألقى التقرير أيضاً الضوء على التوجهات في دولة الإمارات نحو منتجات الأطعمة والتغذية، حيث وجد أن 73% من المستجيبين يتخذون قرارات صحية بشأن طعامهم، و45% يركزون اهتمامهم على توفر منتجات الأطعمة سريعة التحضير وجودة الخدمة، بينما يفضل 49% من المستجيبين النكهات الطبيعية، ويتجنبون النكهات الصناعية والمواد الحافظة. وضع تقرير استبيان المستهلك في الإمارات في خاتمته توصيات للشركات والأعمال من ضمنها استهداف المجموعات ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع في السوق، حيث يمثلون أكثر من 63% من إجمالي السكان، كما أن معظم المستهلكين على مستوى عال من التعليم؛ لذلك وصى بابتكار حملات تسويق بمحتوى قيم جاذب للمجموعة المستهدفة. ومن التوصيات الموجهة إلى رواد الأعمال في قطاع التغذية والمشروبات توفير خدمة سريعة ويسيرة، حيث تعد المرونة من أهم المميزات التي ينظر إليها المستهلكون خلال عملية الشراء التقليدية والإلكترونية.