إقامة فندقية مجانية في دبي لمسافري «طيران الإمارات»



مصطفى عبد العظيم (دبي) أعلنت طيران الإمارات عن تقديم إقامة فندقية مجانية في دبي، تتراوح بين ليلة أو ليلتين للمسافرين على متن رحلاتها القادمة إلى دبي، وذلك خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 20 سبتمبر 2022. ووفقاً لما أعلنته الشركة على موقعها الإلكتروني، فإن العرض متاح للمسافرين إلى دبي أو لمن حجزوا رحلة مع محطة توقف في المدينة وذلك للاستمتاع بإقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز عند حجز رحلة ذهاب وعودة إلى دبي أو أي من وجهات طيران الإمارات التي يزيد عددها على 130 وجهة في الدرجة الأولى أو درجة الأعمال، أو ليلة واحدة في هيلتون جاردن إن المرقبات عند الحجز في الدرجة السياحية. وقالت الشركة إنه يمكن كذلك للمسافرين الاستفادة من حمل قطعة إضافية واحدة من الأمتعة عند حجز رحلتهم من دبي وإليها، مشيرة إلى أن العرض يسري لمن يقوم بحجز تذاكر سفر بحلول 20 يونيو 2022 والمسافرين بين 9 يونيو و30 سبتمبر 2022 للاستفادة من هذا العرض.