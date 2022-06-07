"مفاجآت صيف دبي 2022" تنطلق أول يوليو

تنطلق الدورة الخامسة والعشرون من "مفاجآت صيف دبي2022 "- إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة - في الأول من يوليو وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل. وتتيح "مفاجآت صيف دبي- التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة- فرصة مثالية لسكان وزوار المدينة للاستمتاع بما تقدمه لهم من تجارب مميزة من خلال جدول فعاليات يمتد لعشرة أسابيع مليء بأفضل عروض التسوق، والباقات الفندقية وتجارب المأكولات المتنوعة، والعروض الترفيهية الممتعة وذلك ضمن أجواء احتفالية صيفية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء. واحتفالاً بمرور خمسة وعشرين عاماً على انطلاق "مفاجآت صيف دبي" سوف تقدم دورة هذا العام برنامجاً حافلاً ومميزاً من الفعاليات الترفيهية العائلية في مراكز التسوق الكبرى إلى جانب العديد من تجارب المأكولات المخصصة إضافة إلى مجموعة من العروض والتخفيضات الكبرى. كما سيتم تقديم طيف واسع من المفاجآت الرائعة تشمل فرص الفوز بجوائز قيمة بما فيها "مليونير شير" والجوائز اليومية وتجارب التسوق والترفيه المؤقتة والكثير من العروض الاستثنائية إضافة إلى الاستمتاع بتجارب تذوق طعام خاصة خلال أسبوع دبي للمطاعم. وستنضم شخصيتا "مدهش" و"دانة" إلى الفعاليات الاحتفالية بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين من المفاجآت لتقديم تجربة ترفيهية خاصة من عالمهما في مركز دبي التجاري العالمي. كما ستقدم "مفاجآت صيف دبي" العديد من الفرص للفوز بجوائز قيمة عبر السحوبات المختلفة، فضلا عن عروض "العيد في دبي - الأضحى"، وحملة "العودة إلى المدارس" السنوية. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "عزّزت مفاجآت صيف دبي من مكانتها كأحد أهم الأحداث التي تنظم خلال موسم الصيف على مدار ربع قرن مضت حيث ساهمت في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة وكذلك تقديم تجارب مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار ليعيشوا معها ذكريات جميلة لا تنسى". وأضاف أنه تم وضع برنامج حافل في هذه الدورة الاستثنائية من المفاجآت يعكس أفضل ما يمكن أن تقدمه دبي من فعاليات ترفيهية مشوقة ومأكولات وإقامة فندقية وتجارب تسوق في مراكز التسوق والمتاجر، وغيرها مؤكدا أن الدورة الخامسة والعشرون للمفاجآت في تعزيز مكانة دبي كواحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة. وتتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية والداعمة بهدف تقديم تجارب مميزة خلال "مفاجآت صيف دبي 2022" وهم "بطاقة راك بنك ماستركارد الائتمانية" ومجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا" ووجهة السيف و مجموعة الزرعوني "ميركاتو مول" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز " و"بوكس ​​بارك" و"سيتي ووك" ومركز دبي المالي العالمي وطيران الإمارات و"إينوك "و"اتصالات" و" لامير" ومراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم "مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة" ومراكز التسوق التابعة لنخيل مولز "ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2" و"ذا بيتش" و"أوتليت فيليدج".

المصدر: وام